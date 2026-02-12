Zarzalejos da las claves de la comparecencia de Sánchez en el Congreso: "Tenía una actitud pétrea y gélida"

El periodista José Antonio Zarzalejos, en la sección 'Sexto sentido' del programa 'Herrera en COPE', ha calificado de “esperpéntica” y “pornográfica” la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el accidente ferroviario de Adamuz. Zarzalejos ha criticado la nula asunción de responsabilidades por un siniestro con 46 fallecidos, describiendo el discurso del presidente como “pétreo” y “gélido”.

El contraste con Portugal

El analista ha comparado la situación en España con la de Portugal, donde la ministra de Interior dimitió por la gestión de la borrasca Leonardo, que causó 15 muertos. Mientras tanto, ha señalado, el ministro de Transportes, Óscar Puente, “seguía en su escaño” a pesar del caos ferroviario y sin haber logrado desconvocar la huelga de maquinistas.

La desconfianza se instala en los usuarios

Esta gestión ha provocado que cunda el temor entre los usuarios. Según una encuesta de El País, el 58 % de los consultados ya siente “poca o ninguna confianza” en los trenes. Además, la gestión del Gobierno ha sido calificada como “regular y muy mala” por el 72 % de los encuestados por el mismo diario.

Actualmente, la línea ferroviaria con Andalucía sigue fuera de servicio y los trenes circulan con marcha a la vista, lo que implica una reducción de velocidad. Zarzalejos también ha mencionado los saqueos de las pertenencias de los viajeros tras el siniestro y que el Gobierno haya anunciado dotaciones adicionales para mantenimiento, lo que “infiere que estábamos viajando con un nivel absolutamente insuficiente de seguridad”.

La vía judicial como única salida

Ante la falta de asunción de culpas en la esfera política, la depuración de responsabilidades queda en manos del procedimiento judicial. El Ayuntamiento de Huelva ya se ha personado en la causa que investiga la jueza de Montoro (Córdoba), y se está a la espera de que se admita la personación de los sindicatos de maquinistas.

Para Zarzalejos, como “la última ratio del estado de derecho es la justicia”, el Partido Popular “debería, sin más demoras, personarse también en la causa”. Según el periodista, es necesario actuar al ver que la democracia española está “tan averiada como para que 46 muertos no muevan de sus cargos a los responsables políticos”.

EFE El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo

Finalmente, el colaborador de COPE ha sentenciado que “en la democracia española, el concepto de responsabilidad política se ha esfumado, no existe”. Una afirmación que Carlos Herrera ha suscrito, definiendo el sanchismo como “la abolición de la responsabilidad política”.