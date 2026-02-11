José Trigueros, ingeniero de caminos, desmiente a Sánchez: "Dice que esto un bulo, pero el documento que lo dice es del gobierno de España y habla del reemplazo completo"

A punto de cumplirse un mes del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), el más grave en los más de 30 años de alta velocidad en España con 46 víctimas mortales, la polémica sobre sus causas se recrudece. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, califica de “mentira colosal” y “bulo” que el siniestro se debiera a la falta de inversión en mantenimiento, el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, José Trigueros, ha desmentido al presidente. Durante una intervención en el programa ‘La Linterna’ de COPE, Trigueros ha asegurado que la información sobre la necesidad de actuar en ese tramo procedía del propio Ejecutivo.

Un bulo que nace del propio Gobierno

Escucha el tema del día Las explicaciones sobre Adamuz El tema del día Escuchar

El ingeniero ha rebatido directamente a Sánchez aludiendo a un documento oficial. “Como el presidente del gobierno y el ministro hablan de bulos, pues yo quiero desmentir uno”, arrancaba Trigueros. Acto seguido, citó un informe del Gobierno de España de enero de 2026 titulado ‘El accidente de Adamuz y el estado de las infraestructuras ferroviarias en España, datos, no relatos’, que en su página 19 detalla: “en el tramo de Adamuz, las actuaciones consistieron en la sustitución de los desvíos existentes, así como en el reemplazo completo del carril y las traviesas, finalizando los trabajos en mayo de 2025”. Para el experto, esta prueba demuestra que “el bulo no nace de una asociación profesional como la nuestra, sino que sale del propio ministerio”.

Qué pena que haya tenido que poner 47 muertos encima de la mesa, para que el presidente del gobierno y nuestro ministro diga que hay que aumentar el mantenimiento"

Las palabras de Trigueros contradicen la defensa que Pedro Sánchez hizo en el Congreso, donde aseguró que su Ejecutivo ha “multiplicado prácticamente por tres la inversión en infraestructura ferroviaria”. El presidente atribuyó las incidencias diarias a la gran extensión de la red —“hay animales que cruzan las vías, hay árboles que caen”— y defendió a su ministro, Óscar Puente, explicando que el concepto de “renovación integral de la vía” no implica “la sustitución completa de todos los elementos”, comparándolo con una reforma de vivienda que no exige demolerla por completo. Una comparecencia muy tensa en la que el presidente ha defendido la gestión de su Gobierno.

(EPA) EFE Vista de las vías, donde se encontraba el Iryo, despejadas tras la retirada de los vagones siniestrados en Adamuz (Córdoba)

La falta de mantenimiento, en el punto de mira

Para el presidente de los ingenieros de caminos, el problema reside en la distribución del presupuesto. Aunque reconoce que hay “más dinero que nunca, incluso con los fondos europeos”, denuncia que “se destina un porcentaje muy elevado todo a obras, y se va disminuyendo el porcentaje de mantenimiento”. Como prueba, señala la frecuencia de los trenes auscultadores, encargados de detectar fallos en los carriles: “Si el auscultador, que es el que detecta los posibles fallos, ha pasado en cuatro meses, pues yo estoy convencido que si llega a pasar cada 15 días, pues hubiera detectado este fallo”.

La investigación oficial, de hecho, apunta en esa dirección. El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, ha señalado que “todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura de una soldadura”. Este extremo es corroborado por maquinistas que ya habían advertido de problemas. “Tú, cuando notas un impacto o un bache en la vía, se lo comunicas al responsable de Adif, y ellos toman nota de ello”, explicaba uno de ellos en Mediodía COPE. Los profesionales llevaban tiempo advirtiendo de las deficiencias.

Si hay que bajar las velocidades, es porque algo está pasando"

EFE Vista aérea de los trenes accidentados cerca de Adamuz

El caos y el miedo se apoderan de los viajeros

La percepción de inseguridad y la falta de calidad se han instalado entre los usuarios. “Llevo una hora en el andén, y está todo retrasado”, lamenta un afectado en Cataluña. El miedo es una constante desde Adamuz: “La gente está superasustada, supercon miedo, la gente va con pánico. He visto gente que se está santiguando”, relata otro viajero. Este temor ha provocado, según la investigadora experta en turismo Raquel Uete, “cancelaciones del turismo nacional”. Una situación que ha derivado en un auténtico caos ferroviario, con la aplicación de hasta 80 tramos con limitaciones de velocidad en el AVE y 900 en la red convencional tras el siniestro.

Pese a la gravedad de la situación, la conexión de alta velocidad entre Madrid y Andalucía sigue interrumpida y sin fecha clara de reapertura. José Trigueros, por su parte, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, afirmando que el tren “es seguro”, pero ha lamentado con dureza que haya sido necesaria una tragedia para que el Gobierno actúe. “Qué pena que haya tenido que poner 47 muertos encima de la mesa, para que el presidente del gobierno y nuestro ministro diga que hay que aumentar el mantenimiento”, ha sentenciado.