Antonio, ganadero: "Con un 0,01 de controles de lo que entra de Marruecos, tenemos más de 1.000 alertas sanitarias en España; es una falta de respeto"

El campo español ha vuelto a tomar las calles en una nueva jornada de protestas que ha tenido uno de sus epicentros en Sevilla. Centenares de tractores recorrían durante horas las calles de la capital hispalense, concentrándose en los alrededores de la emblemática Plaza de España. La movilización, seguida en directo por el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera, clama contra el acuerdo de Mercosur, la nueva Política Agraria Común (PAC) y un cúmulo de demandas históricas como los altos costes de producción y la asfixiante burocracia.

Una afrenta al sector primario

La indignación del sector la personifica Antonio, un cabrero y ganadero de Málaga presente en la protesta de Sevilla. Para él, el acuerdo con Mercosur es inaceptable. "Es una falta de respeto al sector primario, a la agricultura, a la ganadería, es una falta de respeto a nuestra forma de vida, culturalmente, a lo que crearon nuestros padres, a lo que queremos dejarle a nuestros hijos", ha afirmado con contundencia en los micrófonos de COPE.

Antonio denuncia la hipocresía de la Unión Europea y del Gobierno español, al que acusa de encabezar la defensa del pacto. "Lo que quieren hacer es, lo que por un lado llevan años diciendo que que nosotros no podíamos hacer, nos lo quieren meter por la puerta de adelante, sin ninguna garantía", ha sentenciado. Recuerda, además, la experiencia con Marruecos: "con un 0,01% de controles de lo que nos entra, tenemos más de 1.000 alertas sanitarias en España en el último año".

El futuro de la alimentación en juego

Los agricultores y ganaderos insisten en que su lucha no es por recibir ayudas, sino por poder vivir dignamente de su trabajo. "Los agricultores queremos producir con las normas de calidad que hemos asumido de la Unión Europea, con esas garantías sanitarias, y queremos que se cubran nuestros costes de producción", explica Antonio, quien lamenta que la PAC, creada para garantizar la alimentación en Europa, esté siendo desmantelada.

Ante la pregunta de qué esperan del Gobierno, la respuesta de Antonio es tajante: "nada", ni del actual ni de los anteriores. Por ello, hace un llamamiento directo a la sociedad: "Esto lo movemos entre todos o no se mueve. Es una lucha de garantizar la alimentación".

EFE Cientos de tractores y agricultores recorren el centro de la capital este miércoles, convocados por Unión de Uniones y Unaspi en protesta por el acuerdo comercial entre la UE y el bloque de Mercosur y los posibles recortes en los fondos de la Política Agraria Común (PAC)

Advierte del peligro de dejar el sector en manos de terceros, trazando un paralelismo con la crisis de las mascarillas durante la pandemia. "Imaginaros si desmantelamos toda la agricultura y la dejamos en manos de estas mismas personas que hicieron esto con las mascarillas. Pero además, no estamos hablando de mascarillas, estamos hablando de comer".

Movilizaciones en toda España

La situación de Sevilla se replica en otros puntos de España. En Madrid, los tractores colapsaron el centro de la capital en una manifestación desde la Plaza de Colón hasta el Ministerio de Agricultura. El objetivo es clamar contra una competencia que consideran desleal y una PAC que les ahoga.

Desde Ourense, donde las protestas se mantienen desde hace más de 15 días, el periodista Jorge Bustos ha recogido para 'Herrera en COPE' el testimonio de Pepe, un ganadero con 35 años en el sector. Alerta de la magnitud del problema con Mercosur: "Estamos hablando de que solamente Brasil tiene más ganado de carne que toda Europa junta", lo que hace "imposible competir". Su advertencia más grave es que esta carne "ya está en nuestro mercado" y que "el consumidor va a pagar la carne de Brasil como si fuera nuestra, a un precio caro".