DIRECTO | El Govern investigará lo sucedido con un furgón de los Mossos que arrancó con un manifestante encima

9.55 | El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha prometido no "desfallecer nunca" en el ejercicio del derecho a la autodeterminación tras la sentencia del 'procés', como ha recordado que hizo el expresidente catalán Lluís Companys, fusilado por el franquismo.

Torra ha realizado una alocución en el Cementerio de Montjuïc de Barcelona tras realizar la anual ofrenda floral en la tumba de Companys, presidente catalán durante la república que fue fusilado por el franquismo hoy hace 79 años.

En este aniversario, Torra ha exigido al Gobierno central que "haga justicia con los crímenes del franquismo" y que declare el fusilamiento de Companys como "crimen de Estado".

Poques hores abans de ser afusellat, el MHP Lluís Companys escriu a la seva dona: "No admetis, doncs, condols, ni ploris. Aixeca el cap. moriré estimant-te" A 2/4 de 7 del matí, just abans de disparar-lo, va cridar: "Per Catalunya!" . En record sempre del president Companys.

9.55 | Vueling, han anunciado la cancelación de una veintena de los previstos en El Prat

Durante todo el día, la aerolínea intentará recolocar a los afectados por las cancelaciones en otros vuelos.

9.53 | El Aeropuerto de Barcelona trabaja a primeras horas de este martes "con normalidad", según Aena, que ayer canceló 110 vuelos de los 1.066 programados debido a las "circunstancias vividas" por las protestas independentistas contra la sentencia del 'procés'.

Por otra parte, la conexión ferroviaria con el aeropuerto funciona con normalidad después de que a ultima hora de ayer la L-9 del metro volviese a operar por orden de los Mossos d'Esquadra.

9.44 | El Departamento de Interior investigará una actuación de los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra ayer en las concentraciones en el aeropuerto de Barcelona, donde un furgón policial arrancó con un manifestante subido en la parte delantera del vehículo.

En un informe interno, al que ha tenido acceso Efe, este Departamento acuerda visionar las imágenes de esa actuación para "determinar eventuales responsabilidades, de acuerdo con los protocolos de actuación policial".

Las intervenciones policiales de ayer lunes para dispersar a los manifestantes del aeropuerto, que incluyeron cargas y lanzamiento de proyectiles de precisión, provocaron heridas a 34 agentes de los Mossos y a seis de la Policía Nacional, según el informe.

9.36 | Òmnium Cultural ha difundido este martes un mensaje a través de sus redes sociales en el que reclama a los catalanes que fueron partícipes de la movilización del 20-S y las votaciones del 1-O de 2017 que se "autoinculpen": "Contra la sentencia, desobediencia", señala esta entidad independentista.

El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ya llamó este lunes a la "reincidencia" como respuesta a la sentencia del caso del 'procés', en la que ha sido condenado a 9 años de cárcel. "Somos culpables por manifestarnos, por votar, por desobedecer pacíficamente. Reincidimos porque el ejercicio de los derechos fundamentales no puede ser nunca un delito y lo volveremos a hacer", señala el texto de Òmnium.

�� [CONTRA LA SENTÈNCIA, REINCIDÈNCIA]



Ens inculpem pels mateixos càrrecs a què condemnen els nostres líders socials i polítics. Omplim els jutjats de tot Catalunya d’autoinculpacions.



Inculpa't! ➡️ https://t.co/1b8qsWopaZ#JoMinculpo pic.twitter.com/8b862ct0WL — Òmnium Cultural (@omnium) 15 de octubre de 2019

"Por eso, contra la sentencia, reincidencia: nos inculpamos por los mismos cargos a los que condenan a nuestros líderes sociales y políticos. ¡Llenemos los juzgados de autoinculpaciones!", añade el mensaje.

Esta entidad soberanista ha difundido también un enlace en el que quien lo desee puede "autoinculparse": solo debe rellenar un rápido formulario que genera un documento que, tras ser firmado, Òmnium pide que se lleve el día 21 de octubre a las 10.00 de la mañana a determinados juzgados de las cuatro capitales de provincias catalanas.

El mensaje también adjunta un vídeo en el que participan varios activistas o figuras mediáticas como el actor Quim Masferrer, la abogada Anaïs Franquesa, el filósofo Xavier Antich o la escritora Bel Olid, además del vicepresidente y ahora cara visible de la entidad, Marcel Mauri, entre otros.

9.35 | El Supremo legitima en su sentencia el uso de la fuerza policial durante el 1-O

9.34 | ¿Entregará Bélgica a Puigdemont tras dictarse una nueva euroorden contra él?

Restablerta la circulació de trens entre Vilassar i Mataró per ambdues vies. Afectacions de 45 minuts provocades per la presència de manifestants a la zona de vies a l'estació de Mataró

9.14 |Cortadas las carreteras N-II (Barcelona) y C-65 (Gerona) por la quema neumáticos. Grupos de manifestantes han cortado al tráfico en la carretera N-II a su paso por Mataró (Barcelona), así como la C-65 en Cassà de la Selva (Gerona), al quemar neumáticos y maderas en la calzada, en protesta por la condena por sedición a los líderes independentistas.

Según han informado fuentes del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), la red viaria catalana ha amanecido con escasos incidentes, después de la jornada de protestas de ayer lunes, en que los manifestantes colapsaron numerosas carreteras, entre ellas la autopista AP-7 a su paso por Girona.

También se ha interrumpido la circulación en la N-II, delante de la estación de Mataró (Barcelona), por la quema de neumáticos delante de la estación ferroviaria. Momentos después, un grupo de personas ha ocupado las vías de la estación.

8.50 | A esta hora sigue interrumpido el servicio de Alta Velocidad en Gerona sigue interrumpido esta mañana en los dos sentidos debido a los daños causados en la infraestructura por objetos quemados en la zona de vías ayer por los manifestantes.

Aunque a primera hora de la mañana se preveía poder circular por una vía y que el primer servicio del AVE saldría desde Figueres (Gerona) hacia las 08.00 horas, aún no se ha podido restablecer la línea y continúa cortada entre Barcelona-Girona-Figueres.

Asimismo, el trayecto del primer tren Cervera–Lleida con salida a las 6.55 horas, se ha realizado por carretera debido a los problemas derivados del corte de ayer lunes en la zona de Vilaseca.

El resto de líneas de Rodalies de Catalunya y trenes de AVE-Larga Distancia que conecta Barcelona con Madrid, Corredor Mediterráneo, sur y norte peninsular prestan sus servicios con normalidad

8.45 | Circulación interrumpida en sentido Barcelona por la presencia de manifestantes en la zona de las vías e la estación de Mataró.

Circulació interrompuda sentit Barcelona per la presència de manifestants a la zona de vies a l'estació de Mataró.

8.44 | El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica las listas electorales definitivas que concurrirán a las elecciones generales del 10 de noviembre, en las que ya no aparecen los condenados en la sentencia del 'procés', entre ellos Oriol Junqueras, al haber sido inhabilitados para ejercer cargo público.

Junqueras, inicialmente designado como número uno de ERC por Barcelona al Congreso, ya no podrá ser candidato después de haber sido condenado a 13 años de prisión por los delitos de sedición en concurso con malversación e inhabilitado por el mismo tiempo de la condena.

Así, el puesto número uno de ERC por Barcelona al Congreso lo ocupa ahora Gabriél Rufián, según la lista publicada en el BOE, mientras que Raül Romeva, que era número uno de ERC por Barcelona para el Senado, es sustituido por Mirella Cortés i Gés.

Tampoco aparecen en las listas que publica el BOE Jordi Sànchez (que encabezaba la candidatura de Junts por Barcelona al Congreso), Jordi Turull (que iba de número uno por Lleida al Congreso) y Josep Rull y Joaquim Forn, quienes anteriormente figuraban como cabezas de lista de Junts al Congreso por Tarragona y Girona, respectivamente.

En las candidaturas definitivas de Junts, Laura Borràs será la número uno al Congreso por Barcelona, en lugar de Sánchez; Mariona Illamola Dausà encabeza la candidatura al Congreso por Girona de este partido, y en Lleida el primer puesto de la lista lo ocupa Concepció Cañadell Salvia.

Por último, Ferrán Bel i Accensi concurre como número uno de Junts al Congreso por Tarragona, puesto que antes ocupaba Josep Rull.

8.41 | Santi Vila en 'Herrera en COPE': "Todos debimos ser mucho más responsables"

8.38 | El exconseller de Empresa Santi Vila, que no entrará en prisión al haber sido absuelto por malversación en 'Herrera en COPE'.- "No puedo liberarme de una sensación de profunda tristeza porque muchas personas que he apreciado han sido condenadas a penas muy fuertes. Se confirma que lo que ha pasado en Cataluña, es terrible y una pena para todos. Cualquier ciudadano al final se pregunta cómo hemos llegado a este despropósito"

8.28 | Centenares de personas han pasado la noche en el Aeropuerto de Barcelona. El Prat ha amanecido este martes con centenares de personas durmiendo en sillas o en el suelo de la terminal, en donde se han abierto varias salas destinadas a los trabajadores para que los pasajeros puedan descansar.

En el aeropuerto también se pueden ver multitud de colas, tanto en los mostradores de facturación, como en los de reclamaciones, donde igualmente hay gente durmiendo, especialmente en el de Vueling, que ayer canceló un centenar de vuelos al ser la principal aerolínea que opera en el aeropuerto.

A los centenares de personas que ayer perdieron su vuelo se han sumado los viajeros que, tras conocer la situación de ayer, han preferido llegar al aeropuerto con mucha antelación.

A diferencia de ayer lunes, la presencia policial en el recinto es la misma que cualquier otro día y se puede acceder a su interior sin necesidad de enseñar la tarjeta de embarque, ni pasar controles policiales.

Durante esta noche los pasajeros han podido llegar a El Prat con normalidad, después del bloqueo que vivió ayer esta infraestructura por las protestas de independentistas y los enfrentamientos entre policías y manifestantes que colapsaron el recinto.

8.24 | En El Prat hay 4 vuelos cancelados, uno de a Lyon y otro a Nueva York. Se aconseja a aquellas personas que tengan que viajar ir con antelación por las largas colas que se registran a esta hora en la T1 de Barcelona.

8.10 | El AVE desde Barcelona hacia Madrid se prestará con normalidad.

Por otra parte, un árbol cortado con motosierra y caído sobre la catenaria entre Sant Miquel de Fluvià y Flaçà, en la provincia de Girona, ha interrumpido la circulación de trenes de las líneas R11 y RG1 de Rodalies de Catalunya hasta las 7:30 horas, momento en que se ha restablecido el servicio de cercanías.

Asimismo, el trayecto del primer tren Cervera – Lleida con salida a las 6.55, se realiza por carretera debido a los problemas derivados del corte de ayer en la zona de Vilaseca.

El resto de líneas de Rodalies de Catalunya y trenes del AVE-Larga Distancia que conecta Barcelona con Madrid, Corredor Mediterráneo, sur y norte peninsular prestan sus servicios con normalidad.

8.00 | A las 8.00 de esta mañana permanece cortada por las movilizaciones la C-65 a su paso por Cassà de la Selva, donde, en la confluencia de la C-25, grupos de activistas independentistas han prendido fuego a unas maderas en la calzada

8.00 | El servicio de Alta Velocidad en Gerona circulará esta mañana por una sola vía debido a los daños causados en la infraestructura por objetos quemados en la zona de vías durante el lunes por los manifestantes que protestaban por la sentencia del "procés".

La alteración del servicio en el día de ayer sigue afectando a la circulación de los trenes, y el primer servicio del AVE saldrá desde Figueres (Girona) a esta hora (8.00)

INFO: El servicio de Ave sigue interrumpido entre Barcelona-Girona y Figueres, tras los daños causados ayer en la vía de alta velocidad.

El Ave Barcelona-Madrid circula con normalidad. — Renfe (@Renfe) 15 de octubre de 2019

7.50 | El presidente de la Generalitat, Quim Torra, daba esta misma noche las gracias a todas las personas que se han movilizado "contra la injusticia de las condenas a los presos políticos", asegura en referencia a los dirigentes independentistas condenados.

Torra lanzaba este mensaje en su cuenta de Twitter y lo acompañaba con diversas fotos de las movilizaciones de hoy en contra de la sentencia, entre ellas una en la que se ve a miles de personas concentradas en los accesos a la Terminal 1 del aeropuerto de El Prat.

"Todos juntos hemos hecho oír nuestra voz con firmeza y más determinación que nunca", apostilla Torra.

7.45 | Hasta las 22:30 horas, el Sistema de Emergencia Médicas (SEM) ha atendido a 78 personas, tres durante las protestas de la mañana y 75 en la Terminal 1 del aeropuerto de El Prat, de las cuales 38 están siendo atendidas todavía, 30 han sido dadas de alta y 10 trasladadas a centros sanitarios. Entre los heridos hay una persona que ha sufrido un lesión ocular y que todavía está siendo atendida y pendiente de evaluación hospitalaria.

La protesta convocada por el colectivo "Tsunami Democràtic" con el fin de colapsar el aeropuerto de El Prat ha provocado momentos de tensión entre manifestantes y Mossos d'Esquadra, que han tenido que cargar contra parte de los concentrados ante el riesgo de que pudieran acceder por la fuerza al interior de las instalaciones aeroportuarias.

7.30 | Un total de 78 personas han resultado heridas en las protestas contra la sentencia del "procés" este lunes en Barcelona, según ha informado el Sistema de Emergencia Médicas (SEM).

Lamentem i condemnem l'ús de pilotes de goma contra manifestants. Tot el suport als detinguts i ferits (alguns periodistes) que avui heu exercit els vostres drets.



Lamentem i condemnem l'ús de pilotes de goma contra manifestants. Tot el suport als detinguts i ferits (alguns periodistes) que avui heu exercit els vostres drets.

Descansem per tornar als carrers demà. I el proper. I l'altre. El #TsunamiDemocràtic acaba de començar