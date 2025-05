Publicado el 08 may 2025, 09:45 - Actualizado 08 may 2025, 09:49

Este jueves, analizamos en 'Herrera en COPE' lo siguiente: el conflicto de la India y de Pakistán. Gustavo de Arístegui es diplomático y fue embajador de la India. Nos da más claves al respecto.

En concreto, y al comienzo de su intervención, ha explicado que la India y Pakistán eran el mismo territorio. Era una colonia del imperio británico. Hasta la división del territorio en dos. Fue un proceso problemático y sangriento.

"Gandhi pensó que era la mayor tragedia que le pudo ocurrir a la India. Eso es una herida que no se ha curado. No entienden que Pakistán se haya convertido en país independiente. No se entiende tampoco porque, al final, hay más musulmanes en la India que Pakistán", explica Arístegui en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA Gustavo de Arístegui, diplomático La entrevista de las 9H con Herrera Escuchar

Y ahora Cachemira, que es una región de la India muy diversa y que atrae mucho turismo, podía elegir a qué país se une. Si a la India o Pakistán. Eligieron la India. Pero había muchos pakistaníes dentro.

Aquí hay otro problema porque "en el año 47, cuando se establece la participación, Jari Sin, que dudó a qué país unirse, optó por la India. Pero es que en Cachemira hay una proporción de suníes que es la mayor del mundo. Y para los chiíes de Cachemira había reticencia de formar parte de Pakistán; porque eran mayoritariamente suníes".

Finalmente, decidió formar parte de la unión India en el 47. Pero, por aquel entonces, "se habían atrincherado en las montañas y no había forma de expulsarlos. Hoy en día, Cachemira "es la zona más militarizada del planeta".

EFE El monumento que se encuentra presente en cada ciudad de Pakistán: su historia y el motivo de su colocación

Pero no vamos a anticiparnos. Vamos a seguir realizando un recorrido histórico. El punto clave es que "escaramuzas y enfrentamientos a lo largo de la frontera que separa Pakistán de la India son constantes. Y diarios. Todo el tiempo. Y con bajas de ambas partes: tanto militares como civiles".

Los dos países son potencias nucleares: ¿cómo lo han conseguido? Recuerda Arístegui que "ninguno de los países reconoce la frontera establecida. Y estas potencias nucleares tienen una historia distinta. En cada ciudad de Pakistán "hay un monumento en cada ciudad a la montaña donde se hizo el primer ensayo nuclear. Y en el caso de la India es tecnología propia, al 100%". Por tanto, la colocación de ese monumento es una forma, en Pakistán, de ensalzar su influencia nuclear.

"el que gana aquí, en todo este retortijo geopolítico, es china"

Por último, el diplomático habla del último desencadenante de esta crisis actual por la región de Cachemira.

"Asesinaron a 26 turistas e hirieron a otros 20. Fue una matanza indiscriminada. Pero no es la única ni la primera. No hay que olvidar cuando los terroristas cogieron hoteles en Bombai. Aquellos atentados y otros tantos en trenes, etc. Son llevados a cabo por grupos cachemiríes o por grupos terroristas que tienen sus sedes en Pakistán. El que gana aquí, en todo este retortijo geopolítico y geoestratégico es China, porque su aliado incondicional está atacando a su peor enemigo, que es la India", desgrana Arístegui en 'Herrera en COPE'.

Dice que no cree que se pueda llegar a una escalada nuclear, aunque "las guerras se saben cómo empiezan. Pero no cómo acaban. Puede producirse un error de cálculo. Sí conviene subrayar que la India es el único país que es potencia nuclear y en su Constitución tiene prohibido el primer ataque nuclear. Y eso sí lo sabe Pakistán"

No te pierdas el resto de la entrevista en el audio adjunto.