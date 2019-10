Santi Vila, en COPE: "Todos debimos ser mucho más responsables"

Santi Vila, exconsejero de empresa de la Generalitat y condenado a diez meses de multa por su participación en el 'procés' ha hecho autocrítica en 'Herrera en COPE', donde ha asegurado que tanto él como sus compañeros de Gobierno "debimos ser mucho más responsables".

Vila ha lamentado las condenas a sus excompañeros de Govern: “Por cuestiones de empatía, no puedo evitar sentir una profunda tristeza. Muchas personas que yo he apreciado han sido condenadas a penas muy fuertes”. Y, sobre todo, la situación de violencia y división social que se vive ahora mismo en Cataluña: “Lo que ha pasado en Cataluña es terrible y es una pena para todos. Familia rotas, ya vieron lo que sucedió ayer. No nos merecemos ni en Cataluña ni en España vivir esto”.

Una situación, la causada por el Ejecutivo del que él formaba parte que ha calificado como un "tropiezo". Pero, a pesar de ello, Vila ha asegurado que hay motivos para la esperanza. “No podemos perder la ilusión porque España, en contra de lo que algunos presuponen, es un país homologable al resto de países democráticos del mundo. Lo que ha pasado en Cataluña es un nuevo tropiezo. En mi etapa como político siempre encontré mucha gente comprometida con el centrismo y con la moderación”.

Por ello, Santi Vila ha apostado por que, una vez finalizado el proceso electoral en España y las previsibles elecciones autonómicas que se celebrarán en Cataluña próximamente, la situación se reconduzca y se encuentre un camino para una solución política: “Vamos a unas nuevas elecciones y estas elecciones siempre sacan lo peor de los partidos. Pero cuando se termine el ciclo electoral volveremos a la moderación”.