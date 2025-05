Mikel Merino, en El Partidazo de COPE: "Donnarumma les ha mantenido vivos en el partido"

Madrid - Publicado el 07 may 2025, 23:53 - Actualizado 07 may 2025, 23:56

El PSG jugará la final de la Champions contra el Inter del Milán el 31 de mayo después de eliminar al Arsenal. En El Partidazo de COPE, Juanma Castaño habló con Mikel Merino, jugador del Arsenal que le contó cómo se siente el equipo después de eliminar al Real Madrid y caer a las puertas de la final:

¿Cómo está el vestuario después de la eliminación?: No he podido ir al vestuario porque he tenido dóping, pero imagino que dolidos porque queríamos estar en la final. Por otro lado, también orgullosos del esfuerzo que ha hecho el equipo, de la temporada de Champions que hemos hecho, que ha sido muy buena, sobre todo para una plantilla que no tenía mucha experiencia en esta competición.

Lo de Donnarumma ha sido impresionante en el arranque. Es que eso os ha tenido que dejar tocados: Bueno, más que tocados a nosotros, creo que les ha dado mucha seguridad a ellos. Nuestra intención era empezar fuertes, empezar creando ocasiones y lo hemos hecho. Y bueno, Donnarumma ha demostrado por qué es un portero de élite, ha hecho unas paradas increíbles y les ha mantenido vivos en el partido. Y a partir de ahí, pues bueno, desde el 0-0, creo que aún así hemos tenido buenas situaciones y en la segunda parte ha vuelto a hacer otro paradón terrible a Saka, que iba para adentro. Pero bueno, esto marca la diferencia muchas veces en estos partidos.

EFE PARIS (France), 07/05/2025.- PSG goalkeeper Gianluigi Donnarumma in action during the UEFA Champions League semi-finals 2nd leg soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal FC, in Paris, France, 07 May 2025. (Liga de Campeones, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT

Y con 2-1 la que ha tenido Saka; es que ahí ha estado la posible remontada: Sí, en esta Champions, bueno, en cualquier Champions, sabemos que se deciden muchas veces por detalles, por aciertos y errores en momentos determinados del partido. Por eso hay que estar 90 minutos concentrados. Y bueno, ellos han estado muy bien en esos momentos.

¿Quién cree que es favorito para la final? ¿PSG o Inter?: Bueno, no sé. El tema de los favoritos en Champions es difícil de decir, y menos en una Champions. Así que... Bueno, no me quiero mojar. Creo que es una Champions muy competida y con dos equipos que, igual que los dos que nos hemos quedado eliminados, también merecíamos estar ahí. Así que va a ser un partido de nivel élite.