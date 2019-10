Puigdemont sigue en Bélgica, ¿Y ahora qué?

La fiscalía de Bélgica ha recibido la Orden Europea de Detención emitida por España. Comienza un proceso largo y conocido para las partes implicadas ya que es la tercera Euroórden que pone en marcha nuestro país contra los líderes independentistas. La novedad, en esta ocasión, es que va dirigida solamente contra Carles Puigdemont y no contra el resto de ex Consellers huidos de la justicia española y que actualmente viven entre Bélgica y Suiza.

Como ha dicho el abogado de Carles Puigdemont, Paul Bakaert, su cliente “no se esconderá y colaborará con la Justicia belga. Confía en la Justicia belga y esa es la razón por la que está en Bruselas”. Lo normal, y como ha ocurrido en otras ocasiones, es que Carles Puigdemont pacte una entrega con las autoridades belgas que le tomarán una primera declaración.

Durante la primera euroórden, hace aproximadamente dos años, Carles Puigdemont quedó en libertad durante el proceso, las únicas medidas que le impuso el tribunal se limitaron a no abandonar Bélgica, dar una dirección de residencia fija y estar disponible ante cualquier llamamiento del juez.

PROCESO JUDICIAL

La siguiente etapa del proceso es su comparecencia ante la Cámara del Consejo de Bruselas (juzgado de instrucción). Un juez de esta Cámara decidirá en un plazo máximo de 15 días si se da curso o no a la extradición. Durante este proceso, el juez puede pedir más información a España si lo estima necesario. Otra de las novedades en este caso, es que la euroórden viene avalada por una sentencia del Tribunal Supremo y no por indicios como ocurrió en otras ocasiones. En este proceso, España no se puede presentar como acusación particular, solamente hay dos partes, el acusado y la Fiscalía belga.

Contra la decisión de la Cámara del Consejo de Bruselas cabe recurso, bien por parte de los implicados o de la Fiscalía. En esta caso, la “Chambre des mises en accusation”, un juzgado de apelación es el que deberá resolver el caso en en 15 días.

Este es un proceso largo y prueba de ello es que cabe otro recurso más ante la Corte de Casación que deberá decidir si extradita o no a Carles Puigdemont. Si finalmente la sentencia de extradición es firme y positiva para el Estado emisor, el juez determina una fecha de entrega con la autoridad competente española, no obstante el plazo previsto no puede superar los 15 días.

El proceso será largo y los abogados de Carles Puigdemont tratarán de eternizarlo más todavía. En cualquier momento se puede dar, la entrega del expresidente catalán a las autoridades belgas.