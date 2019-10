El grito desesperado de los catalanes no independentistas, en COPE: “La vida aquí es insostenible"

La situación en Cataluña es insostenible. No solo las olas de violencia callejera están convirtiendo la comunidad en un campo de batalla, sino que desde hace años la convivencia se ha vuelto muy difícil. Los políticos independentistas, aún siendo conscientes de la inviabilidad jurídica de un pretendido derecho a la autodeterminación que no existe en ninguna constitución democrática del mundo, así como las asociaciones culturales, han engañado a la ciudadanía con el ejercicio del derecho a decidir, inoculando el odio hacia España, a la que presentan como un Estado fascista que pisotea su identidad cultural. Ello a pesar de que Cataluña dispone de un Poder Ejecutivo y un Poder Legislativo propios, de un Estatuto de Autonomía y hasta de un cuerpo de policía exclusivo del que no disponen la mayoría de territorios.

Este miércoles los 'fósforos' han dado su testimonio en el programa de Carlos Herrera sobre las dificultades que para los no independentistas entraña vivir en la comunidad. “La vida aquí es insostenible. Aquí no se puede vivir”.

Es una cita textual del 'fósforo' Eduardo. Visiblemente emocionado, ha dicho que en Cataluña hay un entramado de personas muy poderosas que impone el ideario separatista en todos los ámbitos sociales, desde el deportivo al mediático.

"HERMANOS DE MADRID, NO NOS DEJÉIS SOLOS"

Según ha dicho, la Federación Catalana de Baloncesto le envió una circular al club donde juegan sus hijos al baloncesto “aconsejando que se anularan todas las actividades deportivas” como reacción de rechazo a la sentencia del Supremo contra los líderes secesionistas. Por eso, ha dicho que “quieras hacer la manifestación o no, te obligan”. “Parece que todos somos de la cuerda y no es cierto”.

“Quiero decirle a nuestros hermanos de Madrid, de Andalucía o de Galicia que no nos olviden y que no nos dejen. Esto es insostenible”, ha dicho Eduardo.

"EL INDEPENDENTISMO HA ACABADO CON MI FAMILIA"

Su testimonio ha sido corroborado por la oyente Ana, que ha dicho que el independentismo ha acabado con su familia. Los círculos académicos han convertido a sus hijas en partidarias de la secesión y no puede hablar con ellas. “Es una secta”, ha explicado. “Les tenemos que seguir apoyando porque son hijas, pero nos miran con una cara como si fuéramos...”, ha dicho la oyente, que no ha podido acabar la frase.

"A MI HIJO DE 9 AÑOS LO LLAMARON NAZI"

Como ella, la 'fósfora' Marta, que ha dicho que un compañero del colegio de su hijo, de solo 9 años, lo llamó nazi. Todo ocurrió cuando su hijo le preguntó al otro niño qué simbolizaba la pulsera que llevaba, que ponía “libertad presos políticos”. El niño le contestó: “Tú no sabes lo que es porque tú eres un nazi”.

"ME HAN TIRADO HUEVOS"

Su testimonio ha sido completado por el de Irene. “Me dan ganas de cubrirme la voz por si alguien me reconoce”, ha comenzado a decir. “No podemos dar nuestros testimonios porque nos miran mal. Somos nosotros los radicales”, ha explicado. A pesar de que es catalana “de toda la vida”, la han arrinconado por hablar solo en castellano y a su padre lo han llegado a llamar “catalán de segunda”. Lo peor fue cuando unos vecinos le tiraron dos huevos al verla volver de una manifestación contraria a la independencia. “Es un constante pico y pala”, ha dicho.

“Los de TV3 son los que le van comiendo el coco a esta gente desde tan joven sobre algo que solo está enriqueciendo a muchos ya ricos catalanes independentistas”, ha concluido.

Desde 'Herrera en COPE' queremos enviarle un mensaje de aliento a todos los catalanes que viven situaciones similares a las descritas. ¡No estáis solos!