Ana Rosa deja KO al independentista que agredió a una mujer: "Cobarde de mierda"

Ana Rosa Quintana ha estallado contra el independentista que agredió brutalmente a una señora en Tarragona por ondear una bandera española y decirle que estaba "pisando suelo español".

Unas imágenes, las de la brutal agresión, que se han emitido en 'El programa de AR'. Al final la emisión del vídeo, la presentadora ha calificado así al agresor:

.@anarosaq comenta unas imágenes virales del día de ayer #ReaccionesSentenciARhttps://t.co/WqE3adUdrH — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 15, 2019

"Qué cobarde de mierda. Miren ustedes qué vergüenza y fíjense en el rostro del tipo para que no pueda volver con la cara alta a ningún sitio de su vida. Es un tipo indeseable. Es una excepción gracias a Dios".

El individuo en cuestión se llama Joan Ramon Leandro Ventura. Se gana la vida como patrón de barco y trabaja actualmente en la empresa Boteros Amarradores de Tarragona. En 2011 fue como número 25 en las listas municipales de Solidaritat Catalana per la Independència, la coalición electoral creada por el expresidente del Fútbol Club Barcelona Joan Laporta.

Esto es la "revolución de las sonrisas". Un nuevo epissodio de la violencia golpista. No vamos a dejar solos a quienes, en España, sufren violencia por defender su bandera. Mi apoyo a esta pobre mujer y mi desprecio al cobarde que la golpea y la tira al suelo. pic.twitter.com/2TdJ5Y5Uth — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) October 14, 2019

La víctima de la cobarde agresión, María Grima, ha sido entrevistada en 'Herrera en COPE'. Grima ha asegurado que todavía no se ha recuperado de la agresión. Ni física ni anímicamente. Horas después del ataque, la militante de Vox sigue teniendo "magulladuras" en la cara y apenas oye por un oído. Tampoco duerme bien al estar aún "nerviosa" por el incidente.

"Fue un puñetazo desde la cara del oído. Ahora mismo no oigo casi nada. Fue tan brutal que yo caí al suelo y hasta unos segundos después no me di cuenta de que estaba en el suelo. Este hombre fue a quitarme la bandera y yo no esperaba esta reacción por su parte", ha contado a Carlos Herrera en COPE.