El doctor Mario Alonso Puig desvela qué alimentos debes eliminar de tu dieta para acabar con la inflamación: "Es clave"

Últimamente, las enfermedades relacionadas con el aparato digestivo parecen ser cada vez más frecuentes y los alimentos ya no nos sientan tan bien como antes. Como cada viernes, el doctor Mario Alonso Puig reflexiona en 'Herrera en COPE' sobre la inflamación y su relación con el cuerpo.

la inflamación crónica de bajo grado

La inflamación crónica de bajo grado, aquella que se sostiene en el tiempo y que aparentemente no es muy intensa, es una "pandemia sobre todo en países desarrollados", pero no se le da mucha importancia porque "es muy sutil", ha afirmado el doctor, comparándolo con la hipertensión.

Mario Alonso Puig señala que la inflamación "va dañando de forma progresiva todos los órganos del cuerpo" y se ha demostrado en numerosas ocasiones que este problema es "el origen de prácticamente todas las enfermedades".

"La inflamación crónica de bajo grado es un ataque directo, sutil y mantenido en el tiempo del sistema de defensa al cuerpo. El sistema inmune empieza a atacar cosas que no tendría que atacar. Tendría que atacar bacterias, virus y tumores, no neuronas o células del páncreas".

El sistema inmune ataca al cuerpo de dos formas distintas: a través de las células y a través de dos tipos de sustancias químicas, los anticuerpos que atacan a determinadas células y las citoquinas inflamatorias, que marcan hacia dónde tiene que ir el ataque y atacan por sí mismas.

¿Qué se inflama exactamente en nuestro organismo?

Según el doctor, la inflamación es la respuesta del organismo a un golpe o una lesión: "pone inmediatamente en marcha un mecanismo de reparación". Este proceso inflamatorio que sirve para reparar el daño es crucial: "sin él no podríamos sobrevivir a ningún tipo de agresión".

Cuando sufrimos un daño se pone en marcha este proceso que "favorece la reparación del tejido dañado". Sin embargo, según el doctor, estos mecanismos son "tan difíciles de regular que cuando hay una pequeña alteración, se pasa de frenada y ataca lo que no tiene que atacar".

El daño colateral es grande y "favorece procesos como la enfermedad de Alzheimer, donde se destruyen neuronas del hipocampo y de la región prefrontal, la enfermedad de Parkinson, la aparición de tumores o, por ejemplo, la colitis".

Relación de la microbiota y la inflamación

La microbiota tiene mucha importancia porque "es responsable de un porcentaje enorme de las calorías que nosotros necesitamos para funcionar. Se encarga de convertir los alimentos que nosotros no podemos procesar en ácidos grasos de cadena corta, es decir, en gasolina".

Esa 'gasolina' a la que se refiere el doctor, sirve par alimentar a "las células de la capa interna del intestino que están manteniendo esa barrera intestinal, que no deja entrar aquello que no tiene que entrar, para que el sistema inmune que está justo un poquito más allá no se active".

Cuidar nuestra microbiota es esencial, porque si está dañada "las células del epitelio intestinal dejan de recibir energía suficiente y no pueden mantener la barrera. Dejan pasar productos que dan lugar a ese proceso inflamatorio".

¿qué debo hacer para cuidar la microbiota?

Para poder cuidar nuestra microbiota es necesario controlar lo que comemos, "todo aquello que favorece la inflamación es porque genera un daño en la microbiota". Algunas de las cosas que lo producen son el exceso de azúcar, la grasa saturada si no se toma de manera equilibrada, las harinas refinadas...

La mejor manera de ayudar a la microbiota es "comiendo vegetales, tomando pescados de calidad, huevos de gallinas de campo... hay muchas cosas normales que podemos hacer, pero tenemos que tener mucho cuidado con los refritos y las comidas inflamatorias".

Si fumas, el doctor recomienda que reduzcas el consumo porque "el tabaco favorece los procesos inflamatorios". También recomienda huir de la contaminación y entrar en contacto con la naturaleza.