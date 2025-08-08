"Las familias de los rehenes secuestrados temen que la maniobra de Netanyahu sea su condena a muerte definitiva"

Israel ocupará militarmente la ciudad de Gaza. De madrugada, el gabinete de seguridad de Israel, después de estar reunido durante diez horas, dio el OK a la propuesta de Benjamín Netanyahu de ocupar Gaza.

Por el momento, esta nueva ofensiva en la guerra de Oriente próximo, empezaría por la ciudad de Gaza, y tal vez acabaría extendiéndose toda la franja.

Israel pretende, con este nuevo movimiento, conseguir el regreso de todos los rehenes que permanecen secuestrados y el desarme completo de Hamás. No busca al parecer una anexión de la franja sino imponer una administración civil independiente para la zona.

Esta decisión de Netanyahu ha reactivado las protestas internas en Israel contra su gobierno.

Para empezar, la propuesta salió delante con la oposición de la propia cúpula militar de Netanyahu, que no ve claro esta nueva ofensiva que obliga a desplegar 50.000 soldados más. Y la otra preocupación fundamental es que pondría en riesgo a los rehenes que siguen vivos.

Este jueves se han producido manifestaciones por las calles de Tel Aviv contra la agresiva política belicista de Netanyahu, incluida la de familiares de rehenes secuestrados, que temen que esta maniobra suponga su condena a muerte definitiva.

Lo cierto es que es difícil saber a esta hora las repercusiones de esta decisión y a que nuevo nivel puede llevar una guerra que ya dura casi dos años y que se encuentra en un contexto de drama humanitario con miles de muertos y con 100.000 mujeres y niños en extremo peligro por la falta de comida, según datos de la Organización Mundial de la Salud.