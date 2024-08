El verano se traduce, en muchos casos, en excesos. Aprovechamos para comer, para salir, para comer sin restricciones... y eso al final, a largo plazo, puede verse reflejado en la báscula si lo hacemos sin ningún tipo de control. Ahora especialmente que miles de pueblos y ciudades de España están celebrando sus fiestas, es normal salir con nuestros familiares y amigos a celebrarlo, comer fuera y beber tal vez aquello que no tomamos de manera habitual.

Luego volvemos a la normalidad y es ahí cuando nos preguntamos qué podemos cambiar en nuestra dieta, ya no solo para bajar esos kilos de más que hayamos cogido durante los meses de verano, sino también para mantener esos hábitos a lo largo del tiempo y adquirir así una serie de hábitos y alimentación saludable.

Este viernes ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' la nutricionista Sandra Moñino, quien a través de sus redes sociales trata de desmentir todos esos mitos relacionados con las dietas restrictivas, así como la de inculcar una cultura de alimentación saludable. De hecho, recientemente ha publicado su libro 'Adiós a la Inflamación', en el que trata de ayudar a miles de usuarios a prevenir enfermedades, cuidar su salud y perder peso a la vez, centrándose fundamentalmente en esa molesta inflamación.

La inflamación, ha explicado, que no es más que "una respuesta frente a lo que nuestro cuerpo identifica como un ataque" y lo ha comparado el dolor que sentimos al darnos un golpe en alguna parte del cuerpo.

"Notamos cómo se va amoratando, se va enrojeciendo, se va inflamando... y es porque nuestro sistema inmunitario detecta un daño y entonces envía todas esas células para solucionarlo", ha explicado. Algo similar ocurre con la inflamación, que si sabemos traducirla "es realmente buena porque nos está salvando de un daño mayor".

El problema está en cuando comemos alimentos menos saludables como fritos, dulces o alcohol en exceso, por empleo. "Llega un momento que esta inflamación se cronifica, porque cuando consumimos este tipo de alimentos que son dañinos para nuestro cuerpo, también se genera esa respuesta inmunitaria inflamatoria". Algo que no ocurre, ha advertido, si lo consumimos de forma puntual porque "nuestro cuerpo tiene la capacidad de inflamarse y desinflamarse en momentos puntuales".





El alimento que debes eliminar de tu dieta para evitar la inflamación

La nutricionista recomienda "que escuchemos a nuestro cuerpo" y dejemos de normalizar cualquier tipo de síntomas. "Hay personas que están toda su vida con estreñimiento y dicen: "No, yo es que soy una persona estreñida". No, tú no eres una persona estreñida. Tú tienes estreñimiento y eso no es normal", ha apuntado.

Por eso, considera necesario solucionarlo y da varios soluciones para intentar hacerlo. "Yo recomiendo siempre que empecemos a cambiar nuestra alimentación, que empecemos a hacer cambios progresivos, que no nos volvamos locos tampoco, porque eso muchas veces puede obsesionarnos y generarnos tanta ansiedad que nos lleve al abandono", ha recomendado.

Por eso, y uno de los alimentos que más nos afectan a nivel inflamatorio, es el azúcar. "A mí no me gusta llamarlo ni alimento. Para mí es uno de los productos más proinflamatorios que existen". De hecho, ha señalado que el azúcar "es el alimento perfecto para esas bacterias que tenemos en el intestino, de nuestra microbiota, pero de las bacterias malas, entonces nos genera muchísimos efectos a nivel digestivo y nos genera inflamación".





Además de todo esto, no podemos obviar los picos de glucosa en sangre, que al final "se transcriben en una inflamación y acumulación de grasas, sobre todo en la zona abdominal, que eso también genera inflamación. Al final el azúcar es uno de los alimentos que más nos afectan".

Lo primero que habrás pensado entonces es en sustituir el azúcar por edulcorante. Otro error. Estos hacen que tu cerebro "interprete o tenga la misma sensación de dulzor en tu cuerpo, pero claro ahora que tiene la misma sensación de que viene azúcar, pero no recibe las calorías que el azúcar tiene, Esto te va a generar una ansiedad durante el día pidiéndote tu cuerpo que le des las calorías que le habías prometido con ese edulcorante".

Esto también "te va a generar muchísima ansiedad por la comida".