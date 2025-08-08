La verdadera intención del vecino de Segovia que cogió una piedra de 17 kilos del acueducto para subastarla

¿Cuánto dinero estarías dispuesto a pagar por una piedra? O mejor dicho... ¿Estarías dispuesto a pagar 1.000 euros por una piedra? Parece una pregunta un tanto absurda, pero si te digo que se trata de una de las piedras del acueducto de Segovia empieza a cobrar más sentido. Y es que un hombre ha quitado una de las piedras de este histórico monumento y la ha puesto a subasta en internet por esta cantidad que te decía: 1.000 euros.

Alamy Stock Photo Coche de policía local de Segovia al lado del acueducto

Como podrás imaginarte, arrancar y coger una de las piedras del acueducto es ilegal, por lo que en lugar de los mil euros, lo que ha terminado consiguiendo es una denuncia. Ramón Morales es compañero en COPE Segovia y ha explicado todos los detalles que hay detrás de esta historia, ya que se trata de un vecino bastante conocido en la ciudad.

VERDADERA INTENCIÓN DEL VECINO AL COGER LA PIEDRA

En realidad, todo esto parece que forma parte de una protesta. Se trata de un ciudadano bastante conocido en Segovia por respetar mucho este monumento y defender su cuidado. Parece que el fondo de este asunto es una protesta por la inacción del Ayuntamiento ante una piedra que, según alega el vecino, llevaba meses en el suelo sin que se procediera a su reposición.

No obstante, el ayuntamiento segoviano tiene una postura totalmente contraria. El concejal de patrimonio confirmaba este mismo miércoles que esa piedra no está caída porque ellos tienen videovigilancia que precisamente les ha servido para saber que esa piedra había sido arrancada. El cruce de acusaciones no ha cesado, pero lo que sí que está claro es que sea de una manera o de otra, coger la piedra y ponerla en subasta no era lo más adecuado (aunque lo hubiera hecho a modo de protesta).

MULTAS RELACIONADAS CON EL ACUEDUCTO DE SEGOVIA

Más allá de toda esta polémica, está bien remarcar todas las multas que existen relacionadas con el acueducto de Segovia porque hay mucha gente que no las conoce. Por ejemplo, apoyarse en el acueducto es ilegal. Pero es que tampoco te puedes apoyar en él, ni siquiera tocarlo para hacerte una foto.

El debate está en que, a priori, parece que todo esto no está debidamente informado. Cuando una persona va paseando por el acueducto no ve paneles informativos (aunque el ayuntamiento ha asegurado que está trabajando para instalarlos). En cuanto a los precios, apoyarte en el acueducto te puede costar nada más y nada menos que 750 euros.

Alamy Stock Photo Un hombre sostiene una piedra en su mano

Luego, por ejemplo, la multa por tirar algún residuo al acueducto también está entre los 750 y 1500 euros (todo esto según ordenanza municipal). Y luego subirse en él, que lo hemos visto hasta en 29 ocasiones desde que se puso en vigor la ordenanza en 2023, tiene un precio a pagar de entre 1.500 y 3.000 euros. En definitiva, sea el dinero que sea, lo que está claro es que siempre hay alguien que acaba cometiendo una ilegalidad.