El enfado de Emilio Pérez de Rozas con la salida de Iñigo Martínez del Barcelona: "Ni siquiera Cubarsí está a ese nivel"

Íñigo Martínez se despidió este viernes de sus compañeros en el Barcelona, donde ha jugado las dos últimas temporadas, antes de poner rumbo hacia Arabia Saudí para firmar por el Al-Nassr.

EFE Iñigo Martínez intenta arrebatar un balón a Kylian Mbappé.

El defensa de 34 años, que formó con Pau Cubarsí la pareja de centrales titular en el pasado curso, renovó su contrato la pasada temporada con el Barcelona con la condición de que podía marcharse libre en el caso de que recibiera, nuevamente, una gran oferta procedente del fútbol saudí.

OFERTA IRRECHAZABLE DE ARABIA SAUDÍ

Y esa oferta ha llegado este verano y el Barcelona no le ha impedido su salida. Iñigo Martínez recogió sus pertenencias de la ciudad deportiva Joan Gamper y en su despedida ha estado presente Joan Laporta, que ha querido saludar en persona al futbolista.

Pese a que la salida de Iñigo Martínez es un quebradero de cabeza para Hansi Flick, el Barcelona ha dado el visto bueno a la operación porque conseguirá liberar unos 14 millones de euros de masa salarial, algo que debería permitir inscribir a Joan García.

EFE Los jugadores del FC Barcelona durante la celebración este viernes de la consecución del triplete nacional (Supercopa de España, Copa del Rey y LaLiga)

El central se había convertido en un referente tanto en la defensa azulgrana como en el vestuario, debido a su ascendiente en el vestuario y con los jóvenes jugadores.

Y su marcha deja al Barcelona con tan solo cuatro centrales: Pau Cubarsí, Ronald Araujo -que es el nuevo capitán-, Andreas Christensen y Eric García. Este último jugó más partidos ocupando el lateral derecho, una posición en la que el titular es Jules Koundé que llegó al Barça siendo central.

EMILIO PÉREZ DE ROZAS CALIFICA LA SALIDA DE IÑIGO MARTINEZ

Emilio Pérez de Rozas ya se mostró este jueves en El Partidazo de COPE muy disgustado con la salida de Iñigo Martínez del Barcelona y este viernes ha calificado la marcha del central como "una pérdida brutal" en Deportes COPE.

(EPA) EFE El defensa del Barcelona Íñigo Martínez celebra el título de Liga al final del encuentro de la jornada 37 de LaLiga entre FC Barcelona y Villarreal CF

"¿Quién era el titular de la defensa?", preguntaba el comentarista y tertuliano a Carlos Ganga, que respondía diciendo el nombre de Iñigo Martínez.

"Entonces el Barcelona ha decidido sacarse de encima al titular, al líder de la defensa y al que marcaba la línea de fuera de juego. Se va un jugador que con 34 años puede hacer un gran año", agregaba Emilio Pérez de Rozas.

Para finalizar, explicaba: "Creo que es una pérdida brutal. No veo a ningún central, ni siquiera a Cubarsí a ese nivel. Iñigo Martínez es líder y jefe de la defensa y también del vestuario. Me parece una pérdida tremenda, tremenda".

