Laura López, psicóloga: "La diferencia entre la alegría y la felicidad es que una es un piloto básico del coche de nuestra vida y el otro es más complejo"

La alegría es una de las emociones más deseadas, pero también una gran desconocida. A menudo confundida con la felicidad, su verdadera función es mucho más profunda y vital de lo que se cree. Para desgranar su importancia, la psicóloga y formadora en gestión emocional, Laura López, ha intervenido en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo'. Durante la charla, la experta ha explicado por qué la alegría es una emoción básica fundamental para la supervivencia y cómo podemos cultivarla en nuestro día a día.

¿Qué es realmente la alegría?

Laura López ha comenzado aclarando que la alegría no es lo mismo que la felicidad ni que el placer. Se trata de una emoción básica e innata, comparable a la tristeza o el miedo, que actúa como "nuestra brújula" para adaptarnos al entorno. "Es una de las que necesitamos para sobrevivir directamente", ha afirmado la psicóloga, haciendo un símil con la película 'Del Revés' ('Inside Out'). Pese a su importancia, es una emoción a la que "menos le hacemos caso", ya que en terapia los pacientes suelen centrarse en lo que no quieren sentir, como la ansiedad o el miedo, en lugar de potenciar la alegría.

Es una de las que necesitamos para sobrevivir directamente"

Laura López Laura López, psicóloga

El interruptor de la alegría: ¿qué nos la activa?

La conversación ha girado también en torno a qué activa esta emoción. Según los testimonios de los oyentes y la propia psicóloga, factores como el buen tiempo, la llegada del verano y, sobre todo, socializar, son detonantes comunes. La experta ha destacado que "somos una especie muy muy sociable" y estar con gente que nos gusta es clave. También ha señalado la importancia de "las pequeñas cosas", como su propia experiencia con su perra o la anécdota de 'El Pulpo' al comer un helado que le transportó a su infancia, un acto que conecta con "la nostalgia de nuestra época más joven".

En este sentido, López ha recomendado tener una "caja de herramientas" personal, es decir, conocerse para saber qué recursos nos provocan alegría y poder tirar de ellos en momentos más bajos. Actividades tan sencillas como escuchar música pueden regular nuestro estado emocional. "Con la música puedes regular tu estado emocional muchísimo", ha comentado, explicando que permite desde sumergirse en la tristeza si apetece hasta darse "un chute de alegría cuando lo necesitas también". Entender qué le pasa al cuerpo cuando le das una alegría es el primer paso para valorarla.

Laura López Laura López, psicóloga

Los beneficios de un cerebro alegre

Los beneficios de sentir alegría son numerosos y medibles. La psicóloga ha explicado que esta emoción disminuye los niveles de cortisol, la conocida como hormona del estrés, y baja la presión arterial. Además, un cerebro alegre funciona de manera diferente: "Resolvemos los problemas mejor", estamos "más creativos" y pensamos "en términos de soluciones, más que en problemas". Este estado optimista y funcional se contagia, ya que las neuronas espejo hacen que empaticemos y nos sincronicemos con el estado de ánimo de quienes nos rodean. Celebrar la felicidad que nos une es, en definitiva, un acto que refuerza los vínculos sociales.

Finalmente, Laura López ha hecho una distinción crucial entre alegría y felicidad. Mientras que la alegría es una emoción básica y puntual, "un piloto básico" en el coche de nuestra vida, la felicidad es algo más complejo. "La felicidad es un sentimiento, es como una interpretación, es un poco más a largo plazo", ha detallado. Por ello, no se puede ser feliz sin experimentar momentos de gozo. "La felicidad podemos decir que está hecha de momentos de alegría", ha sentenciado, subrayando la importancia de hacer una reivindicación de la alegría en el día a día.