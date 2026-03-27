Julio Tudela, director del Observatorio de Bioética, sobre la muerte de Noelia Castillo: "Es tremendo que atribuyamos capacidades autónomas de decisión a personas que probablemente no las tienen"

La eutanasia de Noelia, una joven de 25 años que sufría paraplejia, ha vuelto a poner sobre la mesa el complejo debate sobre la muerte asistida en España. Su historia, marcada por un intento de suicidio tras una violación múltiple que la dejó postrada en una silla de ruedas con un profundo dolor físico y psicológico, culminó en un hospital de Barcelona, reabriendo heridas sociales sobre cómo se afronta el sufrimiento extremo.

El caso expone una dolorosa paradoja: España es uno de los cuatro países de la UE con la eutanasia legalizada por ley, pero se encuentra a la cola de los países desarrollados en inversión en cuidados paliativos.

Según los datos expuestos en 'La Tarde' de COPE, hasta 90.000 españoles mueren cada año con dolor y sin recibir la atención necesaria, lo que plantea si se está ofreciendo la eutanasia como la única salida.

La eutanasia nunca es tolerable

Para Julio Tudela, director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, el caso es un 'acontecimiento dramático' que debe servir para mostrar 'el verdadero rostro siniestro de la eutanasia'. En una entrevista en 'La Tarde' de COPE, el experto fue tajante al afirmar que la eutanasia no depende de las circunstancias del paciente, ya que, en su opinión, "la eutanasia no es tolerable nunca". Alertó además sobre el riesgo de que la sociedad se insensibilice y asuma que "lo legal es legítimo".

El caso es un acontecimiento dramático que debe servir para mostrar el verdadero rostro siniestro de la eutanasia" Julio Tudela Director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia

Dudas sobre la capacidad de decisión

Uno de los puntos más controvertidos del caso es cómo se objetiva el sufrimiento psíquico. Tudela señaló la enorme dificultad de esta valoración, citando a un psiquiatra que la calificaba de "muy difícil". El director del Observatorio de Bioética criticó duramente que se puedan tomar decisiones irreversibles sin garantías. "Es tremendo que atribuyamos capacidades autónomas de decisión a personas que probablemente no las tienen", sentenció, abogando por un "principio de prudencia" ante la falta de certeza diagnóstica.

Europa Press Varias personas rezan en la entrada del hospital Sant Camil donde se aplicó la eutanasia a la joven de Barcelona Noelia Castillo

Es tremendo que atribuyamos capacidades autónomas de decisión a personas que probablemente no las tienen" Julio Tudela

Esta visión es compartida por otras voces. En el mismo debate, el contertulio Julio Oyorente calificó la ley de "injusta" y el suicidio asistido como un "crimen social, un crimen estatal". Por su parte, la periodista Isabel Durán criticó que la norma se aprobara "en plena pandemia" y sin "consenso social", mientras España sigue "a la cola del mundo" en cuidados paliativos.

Noelia, la tercera persona más joven en recibir la eutanasia en España, falleció sola en la habitación de un hospital, como ella misma pidió. Mientras su caso aviva el debate, un dato invita a la reflexión: solo en 2024, 54 personas que habían solicitado la eutanasia paralizaron el proceso, lo que para muchos demuestra que existe una puerta abierta a la esperanza.