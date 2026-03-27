'Cayetana, la duquesa de todos' el documental que desvela la historia no contada de la aristócrata

En el centenario de su nacimiento, la figura de María del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, la duquesa de Alba, vuelve a la actualidad. Lo hace con un documental -realizado por Ábside Media Producciones- que promete desvelar sus facetas más desconocidas. Lejos de la imagen excéntrica de sus últimos años, el documental 'Cayetana, la duquesa de todos' nos acerca a la mujer detrás del mito. En 'La Tarde' de COPE, Pilar García Muñiz ha conversado con Ana Polo, experta en Casas Reales Europeas y autora del libro “Cayetana Duquesa de Alba. Sus años de esplendor”, y Manuel Salas, director del Contenidos de ABSIDE MEDIA PRODUCCIONES y productor ejecutivo del documental 'Cayetana, la duquesa de todos', para desgranar la verdadera historia de un personaje irrepetible.

Una aristócrata libre y popular

Ana Polo, periodista especializada en Casas Reales Europeas, ha explicado que Cayetana "fue la persona que redefinió lo que significó ser aristócrata en el siglo XX". A pesar de ser la mujer con más títulos del mundo, sentía una profunda conexión con lo popular. "Le encantaba el gazpacho, le encantaba el flamenco", ha señalado Polo, describiéndola como "la duquesa del pueblo", la persona que "pone a la casa de Alba en contacto con el pueblo, que abre las puertas de palacio".

Frente a la imagen frívola que a veces se proyectó, la experta la ha descrito como "una mujer mucho más culta de lo que nos imaginamos, mucho más inteligente, una gran ejecutiva, diríamos hoy". En los años 50 y 60, "hizo una campaña de lo que hoy llamaríamos marketing personal que ya le gustaría a mucho a las famosas de hoy en día". Su talla internacional fue inmensa, ocupando portadas de las revistas más importantes y ayudando a "abrir las puertas de España a la modernidad" al traer a figuras como Audrey Hepburn o Jackie Kennedy.

Cayetana fue una mujer muy libre en un momento en que era muy difícil serlo" Ana Polo Periodista especializada en Casas Reales Europeas

El documental que cambia el relato

El documental "Cayetana, la duquesa de todos", una producción de ABSIDE MEDIA PRODUCCIONES en colaboración con Canal Sur y Netflix España, nace para hacerle justicia. Su productor ejecutivo, Manuel Salas, ha afirmado que el objetivo era evitar que su imagen quedara reducida a la de sus últimos años. "Se desvirtuó un poco su imagen y se dio una visión un poco grotesca", ha lamentado Salas, explicando que buscan que "las nuevas generaciones puedan descubrir todo lo que fue realmente esta gran mujer".

La producción de Ábside Media Producciones ha tenido acceso por primera vez al archivo personal de la casa de Alba, un material casi en su totalidad sin digitalizar. Salas lo describe como "una labor de orfebrería documental" para restaurar vídeos en Súper 8, cartas y, sobre todo, los álbumes personales de la duquesa. Estos álbumes, con sus comentarios a pie de foto escritos de su puño y letra, vertebran la narración visual de la miniserie, que se ha grabado en escenarios clave como el Palacio de Liria, en Madrid, y el Palacio de las Dueñas, en Sevilla.

Se dio una visión un poco grotesca, incluso diría, de ella" Manuel Salas Director de Contenidos de ABSIDE MEDIA PRODUCCIONES

Las luces y sombras de un icono

El documental de Ábside Media Producciones también explora las sombras de una vida que, según Salas, "no tuvo una infancia ni una adolescencia ni juventud recomendable para nadie". La Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, la destrucción del Palacio de Liria y la pérdida de su madre con 7 años, de su padre con 27, y de su primer marido, Luis Martínez de Irujo, la dejaron "sola cargando con el peso del escudo".

Esa dureza forjó su carácter, pero también marcó su rol como madre. Según se cuenta en el documental a través de los testimonios de sus hijos, como Eugenia Martínez de Irujo, a la duquesa le costó ser cariñosa. Manuel Salas lo atribuye a que "no tenía hoja de ruta" para la maternidad al haberse criado sin esa figura. A pesar de ello, sus hijos la recuerdan con un profundo amor, y su hija Eugenia destaca que, en el fondo, "ella era supersencilla".

En definitiva, Cayetana fue una mujer que, como ha sentenciado Ana Polo, fue "única, libre y yo creo que irrepetible también". El documental de Ábside Media Producciones, que se estrena en Canal Sur y llegará próximamente a Netflix, ofrece el retrato más completo de una figura que vivió como quiso, fiel a su historia pero también a su irrefrenable deseo de libertad.