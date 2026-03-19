El psiquiatra Javier Quintero desvela en COPE las seis claves científicas para ser feliz: "La felicidad no es un sitio al que voy, es un camino que recorro"

Con motivo del Día Mundial de la Felicidad, que se celebra este viernes, ‘La Tarde’ de COPE ha querido profundizar sobre este anhelo universal. Para ello, Pilar García Muñiz ha contado, como cada semana en su espacio de salud mental, con el reputado psiquiatra Javier Quintero, autor del libro '¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz'. El experto ha bajado la felicidad a la tierra para explicar qué hay de verdad en ella y cómo podemos trabajarla.

El psiquiatra ha comenzado su intervención explicando que hemos convertido la felicidad en una obligación que genera frustración. "Cuando nosotros situamos la felicidad fuera de nosotros, estamos condenados a frustrarnos", ha señalado.

Quintero ha defendido que para ser feliz es fundamental "empezar por entenderte" y que el objetivo vital debe ser "aprender a ser feliz", lo que define como "alinear lo que siento, lo que pienso y lo que hago".

La felicidad no es un sitio al que voy, es un camino que recorro" Javier Quintero Psiquiatra

Según el doctor, aunque este aprendizaje no garantiza la felicidad en todo momento debido a los 'varapalos' de la vida, sí permite mantenerse en la dirección correcta. "La felicidad no es un sitio al que voy, es un camino que recorro", ha sentenciado.

No se trata de magia, sino de "ciencia y entrenamiento", ha añadido, abriendo la puerta a los hallazgos científicos más recientes.

Las 6 claves de la felicidad según Harvard

Uno de los estudios más relevantes sobre la materia, realizado en Harvard, desvela que las personas felices comparten seis características comunes. Las dos primeras son el optimismo y la resiliencia.

No se trata de un 'optimismo ingenuo', ha aclarado Quintero, sino de "ver una oportunidad en cada problema" y tener la actitud para solucionar las dificultades.

El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional" Javier Quintero Psiquiatra

En cuanto a la resiliencia, el psiquiatra ha insistido en que caerse es inevitable, pero "lo importante no es no caerte, sino es cómo te levantas". En este sentido, ha compartido una de sus máximas: "El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional". La clave reside en cómo se encaja el golpe y qué se hace a partir de ese momento para seguir adelante.

La tercera característica es evitar la "procrastinación", ya que resolver las tareas pendientes produce una gran satisfacción. La cuarta son los vínculos sociales auténticos. El doctor ha alertado sobre la paradoja de la era digital: "en el mundo de la hiperconexión tenemos mayor soledad que nunca", afectando especialmente a los jóvenes.

La quinta clave es la gratitud, que consiste en "educar a nuestro cerebro a valorar lo que tiene" en lugar de centrarse en lo que falta. Finalmente, la sexta es el ejercicio físico. Según el experto, "30 minutos de ejercicio al día", ajustados a cada persona, son un pilar fundamental para la salud mental, ya que "el sedentarismo no te ayuda a ser feliz".

La felicidad como un hábito entrenable

Javier Quintero ha defendido que todas estas cualidades se pueden aprender, un concepto que desarrolla en su libro. "La felicidad es un hábito que se entrena", ha afirmado.

La neurociencia plantea que "para que alguna acción se transforme en un hábito, necesitamos hacerla durante 21 días continuos", creando así la inercia para cuidarnos.

Educar para la felicidad desde la infancia

En el ámbito familiar, el psiquiatra ha advertido sobre el peligro de la "sobreprotección" a la hora de educar hijos felices. La clave no es evitar que se frustren, sino "que aprendan a gestionar la frustración". Ha explicado que robarles la oportunidad de enfrentarse a los problemas les impide desarrollar la resiliencia necesaria para la vida.

Pixabay Un niño, camino del colegio

Para entrenar la resiliencia y la flexibilidad en los niños, Quintero ha usado una metáfora clara: "necesita caerse para aprender a caminar". De la misma forma, los niños "necesita aprender a tener esos pequeños tropezones para aprender a levantarse". Se trata de no evitar que se equivoquen, sino de "que aprendan de sus errores" para que sepan gestionar las frustraciones futuras.

Finalmente, el psiquiatra ha presentado una nueva herramienta que está investigando: el "índice LUZ". Se trata de un modelo para "evaluar nuestro bienestar de forma integral" que analiza el logro (propósito), la unión (conexión social) y la actitud en la vida. Aunque todavía se encuentra en fase de validación, espera tener pronto una publicación que permita a las personas saber si van "por el buen camino" hacia la felicidad.