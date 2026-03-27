Los sorprendentes datos goleadores de Oyarzabal con la selección española: a la caza de Butragueño y Morientes

La selección española de fútbol firmó una sólida victoria ante la Serbia (3-0) en el primero de los amistosos previos al Mundial 2026, dejando muy buenas sensaciones en un encuentro dominado con autoridad por los de Luis de la Fuente.

EFE Los jugadores de la selección española celebran el gol de Oyarzabal contra Serbia.

ESPAÑA MUESTRA SU POTENCIAL AL MUNDO

España afrontó el partido con mentalidad competitiva desde el inicio, con un once muy cercano al que podría verse en la gran cita mundialista. La presencia de jugadores clave como Rodri Hernández, Pedri González y Lamine Yamal marcó el ritmo de un equipo que se adueñó del balón desde el primer minuto, pese a la presión alta de Serbia.

Aunque el conjunto balcánico se mostró ordenado en defensa, España logró romper su resistencia gracias a una gran jugada colectiva que culminó Mikel Oyarzabal, que abrió el marcador y confirmó su excelente momento goleador. Poco después, Lamine Yamal rozó el segundo con un disparo al poste, reflejo del dominio español.

Antes del descanso, Oyarzabal volvió a aparecer con un gran gol desde la frontal para poner el 2-0, resultado que hacía justicia a la superioridad del combinado nacional. Serbia apenas inquietó a Unai Simón, salvo en acciones aisladas.

900/Cordon Press Oyarzabal celebrando uno de sus goles durante el España - Serbia.

Tras el paso por vestuarios, Serbia intentó reaccionar, pero su mejora fue breve. España recuperó pronto el control y sentenció el partido con el tercer gol, obra del debutante Víctor Muñoz, que aprovechó una gran asistencia de Ferran Torres para estrenarse con gol y dejar una excelente impresión.

El tramo final, marcado por numerosos cambios, mantuvo el dominio español, que incluso pudo ampliar la goleada en varias ocasiones. También debutó Cristhian Mosquera.

Con este triunfo, España confirma su buena dinámica y continúa afinando su preparación de cara al Mundial, con un nuevo ensayo previsto ante Egipto.

LOS SORPRENDENTES DATOS GOLEADORES DE OYARZABAL CON ESPAÑA

Y tras el segundo gol de Mikel Oyarzabal contra Serbia, tanto Miguel Ángel Díaz como Miguel Aguilar quisieron destacar el papel goleador del futbolista de la Real Sociedad cuando viste la camiseta de 'La Roja'.

EFE Oyarzabal celebra uno de sus goles contra Serbia.

"Oyarzabal lleva 24 goles en la selección, es el noveno máximo goleador en la historia de España y está ya a tres goles de Morientes y a dos de Butragueño", contaba Miguel Ángel Díaz. Mientras Poli Rincón comparaba a Oyarzabal con Benzema.

Y para finalizar, Miguel Aguilar explicó que el jugador ha marcado siete tantos en los últimos cinco partidos con el combinado nacional.