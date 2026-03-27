María Jesús Fernández, economista: "Para los próximos meses hemos rebajado nuestras expectativas con respecto a la tasa de inflación"

En plena operación salida de Semana Santa, la situación económica y el impacto de la inflación en los bolsillos de los ciudadanos marcan el inicio de las vacaciones. Así lo han analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, donde el encarecimiento de los carburantes, consecuencia de la guerra en Irán, ha sido uno de los temas centrales. La gente nota en el bolsillo cómo la guerra está impactando en los precios, una preocupación que se suma al reto de la movilidad en estos días festivos.

La Dirección General de Tráfico ha previsto más de cuatro millones de desplazamientos solo para este fin de semana, con complicaciones y accidentes en puntos como la AP-7 en Castellón y accesos a Madrid. A su vez, las estaciones de tren y autobús registran una actividad frenética. Renfe ha vendido todos los billetes para los trayectos hasta el domingo, ofertando tres millones de plazas, con un aumento de frecuencia de hasta el 50% en rutas como la de Barcelona a Sevilla.

El IPC se acelera y marca un 3,3%

Pese a las rebajas de impuestos a la energía, estas alivian pero no cubren todo el impacto de la guerra. Según ha informado la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, las gasolinas siguen más caras que hace un año, lo que ha empujado el coste de la vida hasta provocar que la inflación acelere al 3,3% en marzo, un punto más que en febrero. No obstante, la inflación subyacente se mantiene en el 2,7% gracias a la alta producción de energías renovables.

Para los próximos meses hemos rebajado nuestras expectativas con con respecto a la tasa de inflación"

La gasolina ha bajado una media de 20 céntimos el litro

De cara al futuro inmediato, las previsiones son complejas. La economista senior de Funcas, María Jesús Fernández, ha explicado que, pese a todo, han moderado sus estimaciones. "Para los próximos meses hemos rebajado nuestras expectativas con con respecto a la tasa de inflación", ha señalado, matizando la previsión: "antes esperábamos tasas por encima del 4%, ahora pensamos que no llegará al 4% debido precisamente a esas bajadas impositivas". Sin embargo, ha advertido de que todo está "muy condicionado a cómo evolucione el precio del petróleo", y por tanto, el conflicto en Oriente Medio. Este aviso se suma al del Banco de España, que contempla un escenario en el que la inflación podría dispararse al 6% si la crisis se prolonga.

Nuevo equipo económico ante la crisis

La gestión de esta crisis económica será clave para el resto de la legislatura y recaerá sobre el nuevo equipo económico del Gobierno. Tras jurar sus cargos, Carlos Cuerpo, como vicepresidente primero y ministro de Economía, y Arcadi España, al frente de Hacienda, han prometido continuidad. "Mi compromiso es muy claro, seguir manteniendo vivo ese sentimiento de que España crece, España avanza", ha declarado Cuerpo.

Por su parte, Arcadi España ha asumido su tarea con el objetivo de mantener la misma línea y reforzar la posición del partido en la Comunidad Valenciana. La exministra María Jesús Montero, ahora con la vista puesta en las elecciones andaluzas, ha aconsejado a sus sucesores: "Empatía, capacidad negociadora y, sobre todo, también la capacidad de decir que no cuando llega el momento".

Eduardo Parra / Europa Press La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Polémica por el corte del AVE a Málaga

La Semana Santa también ha estado marcada por la interrupción del servicio de alta velocidad a Málaga, cortado desde el 4 de febrero por los daños de una borrasca. El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, junto a empresarios de la comarca, ha denunciado las pérdidas económicas que supone no tener trenes directos en estas fechas clave para el turismo. El precio del diésel en Semana Santa, más caro que el año pasado, se suma a los problemas de movilidad.

La reacción de gente adulta es comportarse como niños de 5 años"

La respuesta del ministro de Transportes, Óscar Puente, a estas quejas ha generado una fuerte polémica. Puente ha acusado al alcalde malagueño de tener una actitud infantil. "La reacción de gente adulta es comportarse como niños de 5 años y decir, quiero que la línea esté reabierta, y si no, pues, dimite", ha criticado el ministro, quien además ha calificado los cálculos de pérdidas de "estrambóticos", argumentando que la mayoría de turistas llegan a Málaga por su aeropuerto internacional.

Este clima de tensión económica y política tiene como telón de fondo la guerra en Oriente Medio. En las últimas horas, la coalición entre Israel y Estados Unidos habría provocado la muerte de unas 40 personas en bombardeos en el centro de Irán, entre las que se contarían siete niños, según autoridades locales. Un conflicto cuya evolución, como señalan los expertos, será determinante para la economía en los próximos meses.