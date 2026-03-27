"Una joven que quiere morir sola, sin compañía, que quiere romper con el dolor, pero no quiere dejar de sufrir, quiere dejar de ser"

Noelia Castillo Ramos, la joven catalana de 25 años que solicitó la eutanasia, ha fallecido este jueves en Barcelona. Su muerte se produce tras un largo proceso judicial de año y medio, en el que su padre, representado por Abogados Cristianos, intentó frenar el protocolo de muerte asistida. Un juzgado de Barcelona denegó este mismo jueves las medidas cautelarísimas solicitadas por el padre, que buscaba una última evaluación psicológica y psiquiátrica para su hija.

La batalla judicial del padre se ha centrado en argumentar que el origen de la situación de su hija eran problemas de salud mental y no un padecimiento con dolores insufribles. A pesar de los recursos presentados en todas las instancias, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos [TEDH], las resoluciones han avalado la petición de la joven, respaldada por los informes de la Generalitat de Cataluña. La Conferencia Episcopal ha señalado que las "heridas profundas reclaman atención y esperanza", no la muerte asistida.

Una decisión firme

Fue la propia Noelia quien rompió su anonimato en una entrevista televisiva, donde declaró con contundencia: "Me llamo Noelia Castillo Ramos, tengo 25 años y me quedan cuatro días porque el 26 de marzo me hacen la eutanasia". Al ser preguntada sobre si había tenido dudas, aseguró que lo tuvo "claro desde el principio", una afirmación que ha resonado con fuerza en el debate público.

Claro desde el principio"

EFE Numerosos periodistas y curiosos esperan a las puertas del Hospital Residencia Sant Camil, en Sant Pere de Ribes (Barcelona), el desenlace de la eutanasia de Noelia Castillo, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia y que había solicitado la eutanasia a la que su padre se opuso judicialmente, y que según anunció ella misma en una entrevista en televisión, la recibirá este jueves

El dolor que "deja de ser"

El caso ha provocado una profunda reflexión sobre el sufrimiento, como la apuntada por la escritora Reyes Calderón en su sección 'Femenino Singular' del programa 'La Linterna' de COPE. En una conversación con Ángel Expósito, Calderón ha diferenciado el dolor físico del "dolor del alma", que aparece de un modo "cruel y omnipresente", borrando cualquier otro interés vital. El análisis de Expósito sobre el fallo del sistema ha puesto el foco en la necesidad de mirar más allá de la enfermedad.

Calderón ha explicado que cuando una persona sufre de esa manera, "ya no tiene dolor, es dolor", una idea que ha relacionado con la figura de la Virgen de los Dolores, celebrada en Viernes de Dolores. Sin embargo, ha marcado una diferencia fundamental entre ese "dolor en compañía" y lo que se ha contemplado en el caso de la joven.

Reyes Calderón en COPE Navarra

La escritora ha descrito el caso como el de "una joven que quiere morir sola, sin compañía, que quiere romper con el dolor para siempre, pero que no quiere dejar de sufrir, quiere dejar de ser". Esta reflexión subraya la existencia de un instinto innato por aferrarse a la vida y el contraste con una voluntad de cese absoluto de la existencia.

Quiere romper con el dolor para siempre, pero que no quiere dejar de sufrir, quiere dejar de ser"

Críticas a la ley

Desde Abogados Cristianos han lamentado "profundamente" el fallecimiento y han denunciado que "este caso evidencia los graves fallos de la ley de eutanasia, que no protege a las personas más vulnerables". Según la asociación, los padres "están rotos" tras años intentando "acompañarla en su rehabilitación".

Esta postura se alinea con la de la Iglesia, cuyo presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha señalado que un médico "no es el brazo ejecutor de una sentencia a muerte". El caso de Noelia Castillo ha trascendido lo legal para abrir un debate filosófico en la sociedad española sobre los límites de la ley y el derecho a una muerte digna.