"La mayoría de los pasajeros que van a Málaga optan por coger un coche compartido por 20 euros en lugar de coger el tren, que tiene un tramo en autobús"

La operación salida de Semana Santa ha comenzado con las estaciones de tren y autobús a rebosar, como ha informado Alba Gutiérrez desde la estación de Atocha en el programa 'La Linterna'. Renfe ha ofertado 3 millones de plazas para estas fechas y los billetes están prácticamente agotados, con el sur como destino preferido. Sin embargo, los viajeros con destino a Málaga se enfrentan a una complicación: la interrupción de la línea de alta velocidad les obliga a hacer un trasbordo en autobús, por lo que muchos están optando por el coche compartido, que puede costar solo 20 euros.

El problema en la línea de alta velocidad a Málaga no es nuevo. El servicio lleva interrumpido desde que el pasado 4 de febrero la borrasca Leonardo provocó el derrumbe de un talud sobre la vía a la altura de Álora. Desde entonces, la solución para los pasajeros del AVE es llegar hasta Antequera y allí subir a un autobús que los traslada a la estación de María Zambrano, una situación que ha disparado las quejas y la búsqueda de alternativas como se detalla en la crisis del AVE a Málaga.

Puente tacha de 'niños' al alcalde de Málaga

Ante este panorama, tanto el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, como los empresarios de la comarca llevan semanas denunciando las pérdidas económicas que supondrá no tener trenes directos en plena Semana Santa, una de las épocas de mayor afluencia turística.

Alamy Stock Photo Madrid, España, Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes, estación de tren, interior de la terminal, cola de pasajeros, acceso al andén, hombres, mujeres, adultos

La respuesta del ministro de Transportes, Óscar Puente, ha llegado cargada de polémica. Puente ha acusado a quienes critican la gestión de la incidencia de actuar con poca madurez. "La reacción de gente adulta es comportarse como niños de 5 años y decir, quiero que la línea esté reabierta, y si no, pues, dimite", ha declarado el ministro, quien además ha calificado de "estrambóticos" los cálculos sobre el daño económico a una ciudad con "el aeropuerto internacional más importante de España, después de Madrid, Barcelona y Baleares".

La reacción de gente adulta es comportarse como niños de 5 años"

Millones de coches en carretera

Mientras tanto, en las carreteras ha arrancado una operación salida de Semana Santa que prevé más de 4 millones de desplazamientos solo este fin de semana. Según ha informado Alba Arich en 'La Linterna' desde la Dirección General de Tráfico, la jornada ha comenzado con complicaciones en varios puntos de la red viaria. Los conductores pueden consultar el mapa de balizas V16 activadas para conocer el estado del tráfico.

EFE Estado del tráfico en la A-2, carretera de Barcelona, en dirección salida de Madrid este viernes

A las retenciones se suma otra gran preocupación para los conductores: el precio de la gasolina y el diésel. Aunque la rebaja del IVA ha moderado los precios, estos siguen más caros que el año pasado, un factor que pesa en el bolsillo durante la operación salida. El coste de los carburantes está directamente influido por la situación internacional, tal y como se explica en este análisis sobre cuánto cuesta llenar el depósito en Semana Santa.

La economía en el punto de mira

El contexto internacional tiene un reflejo directo en la economía nacional. El Banco de España ya ha lanzado un aviso: si la crisis en Oriente Medio se prolonga, la inflación podría dispararse hasta el 6 % este año. De momento, el IPC de marzo ha cerrado en el 3,3 %, un punto más que el mes anterior, lo que supone la subida más potente en cuatro años.

Pese a todo, hay análisis que invitan a un optimismo moderado. Según ha explicado María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas, las rebajas impositivas podrían contener la escalada de precios. "Para los próximos meses hemos rebajado nuestras expectativas con respecto a la tasa de inflación. [...] "Pensamos que no llegará al 4 % debido, precisamente, a esas bajadas impositivas"", ha señalado, aunque ha matizado que todo está "muy condicionado a cómo evolucione el precio del petróleo".