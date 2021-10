Herrera: "El PSOE juega a ir minando la Monarquía lo máximo posible para ponérselo difícil a Felipe VI"

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Miren, les confieso que no sé con qué empezar hoy, este jueves 7 de octubre. Si empezar por “limosneitor” Sánchez -la verdad es que Sánchez aparece en casi todo-, por la España de las ocurrencias, de las estupideces -esta España que evidencia que no cabe un solo tonto más en España de los que ya hay-, una superpoblación de tontos. No sé, obligaría, al menos, a elaborar un censo para autoprotegernos los demás, los que hombre, sin ser demasiado listos, no comentemos las estupideces que algunos ponen en marcha en esta España.

No sé si empezar por la luz, por el volcán porque creanme, hoy, miren la luz sigue desbocada. Se ha comido, además, el efecto de las medidas anunciadas por el Gobierno y está crujiendo empresas, está crujiendo sectores, tanto que Pedro Sánchez a Europa le ha pedido 'oye a ver si entre todos hacemos algo', porque hoy el pico, el pico de la luz - esta cosa que le molesta tanto al tal Bacigalupo que digamos-, se pone en 319 euros, oiga, 319 euros ante el silencio vergonzoso de todas las mamandurrias, de todos los especialistas en mamandurrias del Gobierno de Pedro Sánchez que no informan sobre ningún problema de pobreza energética. No se concibe. Antes venga y venga reportajes y venga informes y venga cuando la luz valía 5 veces menos, pero el presidente era Rajoy. Ahora, ahora no pasa nada.

Simplemente propaganda

Bueno, y atención con el impacto que temen, efectivamente, en el IPC para el descarrilamiento de esos Presupuestos que Sánchez tiene mucha prisa por tener aprobados en Consejo de Ministros para poder llegar al congreso de su partido diciendo que ya tiene un acuerdo de Presupuesto. Y si para eso tiene que dar el ok a una Ley de Vivienda contradiciendo a muchos de sus ministros porque se lo exige Podemos, pues se la da. Una Ley de Vivienda que tiene un recorrido, bueno que como todo lo que hacen ni está plasmada ni está redactada ni está simplemente ideada. Es una ley sencilla y llanamente para la propaganda, para nada más. Las comunidades del PP no la van a poner en marcha, otros ayuntamientos, tampoco; comunidades del PSOE han dicho que tampoco. Ya veremos las nacionalistas del PNV..., enseguida le vas a meter tú esa ley. Parece que sea una ley hecha solo para la ciudad de Barcelona que ya la tiene, por cierto. Es, simplemente, propaganda. Luego el que venga, ya que arree y adiós muy buenas.

Alguien tendrá que evaluar cómo se ha manoseado la presunción de inocencia del rey Juan Carlos









También hoy deberíamos referirnos a que, miren, la Fiscalía, lo que depende de la Fiscalía que depende de Dolores Delgado, a través de una filtración, es una filtración no una confirmación, dice que se inclina por archivar la investigación a Juan Carlos de Borbón. Han estado investigando basándose en tres investigaciones fundamentales: las comisiones del AVE a la Meca, no han podido encontrar nada porque además, miren ustedes, el que cobra una comisión no se la cobra al que licita la obra, se la cobra a quien se lleva, lógicamente, el encargo de desarrollar esa obra. Es decir se la tendría que haber cobrado a Renfe, el rey Juan Carlos y no a los árabes. La investigación de Jersey no ha llevado a ninguna parte y las investigaciones acerca de sus desarreglos administrativos con Hacienda se solventaron con la regularización, pagando 5.000.000 euros, aproximadamente. No puede investigar aquello que se acoge a la inviolabilidad ni tampoco a lo que ya está prescrito. Pero artificialmente ha mantenido este asunto largo y tendido, largo y tendido, esperando encontrar algo de las todas las comisiones rogatorias que han puesto en marcha. Nada por ahora. Con lo cual , ¿ahora qué? Porque los profesionales del resentimiento social a esto ya le encuentran... Lógicamente, les falta tiempo para decir barbaridades: que Juan Carlos es el mayor ladrón de la democracia. La gentuza de Podemos. Yo soy el abogado de Juan Carlos y estoy esta misma mañana en un juzgado metiéndoles una querella por injurias a estos tíos, a Echenique y a toda esta basura. Porque, hombre, decir eso de una persona sobre la que no pesa ninguna imputación ,sin que tú, bocachanclas, puedas demostrar no que haya robado sino que haya robado más que nadie democracia como dices, esto debería costarte una buena querella.

Y luego, ya saben ustedes, aquí poli malo/ poli bueno, el PSOE juega a callarse para ir minando la Monarquía lo máximo posible, para ir se lo poniéndo difícil a Felipe VI en este asunto. Así que, ¿cómo va a evolucionar este caso? Bueno, si es verdad esta filtración de la Fiscalía, si es verdad y no prórroga estas investigaciones -cosa que tendría que hacer en diciembre-, hombre estaríamos ante una situación particularmente curiosa, porque alguien tendrá que evaluar cómo se ha alterado, cómo se ha manoseado, se ha depauperado, se ha hundido la presunción de inocencia de una persona por los jueguecitos golfantes de algunos fiscales.

La escuela de masculinidad de Colau

Y, claro, pero miren este es el país de las tonterías. El país de las tonterías en el que nos hemos enterado que, además de los bonos que dice Pedro Sánchez que va a regalar a los jóvenes para que se lo gastan en cultura -que esto es una forma de comprar el voto, clientelar, justo cuando van a cumplir 18 años-, las paguitas que es una especialidad muy de los Sánchez del mundo, que es regalar el dinero de los demás. Más allá de esto están, como les digo, asuntos particularmente llamativos de ingeniería social de la izquierda. En Barcelona, han abierto la “escuela de masculinidades” donde se preguntan, ¿cuál es el verdadero hombre, existe el verdadero hombre?Hay tíos y tías que se dedican a perder el tiempo en eso, el hombre verdadero es lo que ellos entiende por hombre verdadero -que yo, la verdad, me gustaría saber qué es-. Los que hemos creído toda la vida que éramos hombres ahora tenemos que empezar a dudar de la masculinidad, ¿eh?

¿Quiénes son los tontos que de verdad mandan en España?









Pero lo mejor está por venir en la ley de bienestar animal que está preparando el sector de Podemos. Es una ley llena de ocurrencias, de estupideces como la anterior, como la escuela esta. Están preparando una ley para reeducar a los dueños de mascotas, al que tenga un perrito, y a partir de ahora va a haber una escuela, una especie de autoescuela que te da un carnet para poder tener un perro. Es esa necesidad permanente que tiene esta gente de pastorearte, de reeducarte, de lobotomizarte hasta que todos seamos a su gusto. Ya les digo, los dueños de perros deberían hacer un curso de formación para enseñarles a preservar el bienestar de las mascotas y entonces ahí, el comisario político de turno, toda esa legión de tíos que no saben nada que hacer-, lo contratan, le ponen ahí el chiringuito y te explicaran cómo criar al perro , cómo darle de comer al perro, también dejarán de llamarse peligrosas a determinadas razas no vaya a ser que se traumen. Y además, querrán prohibir la exhibición y el uso de animales en cabalgatas y romerías. Vamos a ver chavales de Podemos a ver si hay lo que decís que tenéis, vosotros y los del Gobierno, para prohibir los coches de caballos en la romería del Rocío o que, sencillamente, una persona vaya a caballo. ¿Tampoco se va a montar a caballo en una romería o a qué utilización de animales estamos hablando? ¿Quiénes son de verdad aquí los animales? ¿Quiénes son, de verdad, la cuadrilla de tontos, pero tontos de profundidad y hondura que ahora mismo están mandando en España?”

