Un experto en seguridad vial desvela las claves para conducir con seguridad con lluvia, nieve y hielo en Navidad

La operación especial de tráfico de Navidad ya ha comenzado, con una previsión de 22,5 millones de desplazamientos hasta el próximo 6 de enero. En un contexto de lluvias y nieves, un informe de la Fundación Línea Directa ha alertado de que el 90 % de los conductores no tiene formación para circular con mal tiempo. Para abordar esta situación, el experto en seguridad vial Vicente Herranz ha compartido una serie de consejos clave en ‘Fin de Semana’ de COPE, con Cristina López Schlichting.

Falta de formación y concienciación

Según Herranz, la cifra de conductores preparados es incluso menor de lo que sugiere el informe. "El conocimiento de los conductores pasa por la autoescuela y ahí se termina", ha afirmado, señalando que las prácticas se suelen hacer "de día y con buen tiempo". El experto ha recordado que menos del 4 % de los conductores ha realizado cursos de conducción segura voluntarios, por lo que el 10 % de conductores supuestamente formados le parece "muchísimo". Además, el informe revela que un 22 % de los conductores reconoce cometer infracciones con mal tiempo, especialmente por exceso de velocidad.

Cómo actuar ante la lluvia

La lluvia es el fenómeno meteorológico más habitual en los accidentes, presente en dos de cada tres siniestros con mal tiempo. Herranz ha advertido que uno de los momentos de mayor peligro se produce con las primeras gotas, cuando "el asfalto se convierte en una pista de patinaje". Ante lluvia intensa, recomienda moderar la velocidad y utilizar las luces para ser vistos, pero usando las antiniebla solo si es estrictamente necesario y acordándose de apagarlas después para no molestar.

Consejos para la nieve y el hielo

Si empieza a nevar, el experto pide sentido común y reducir la velocidad suavemente, sin frenazos bruscos. Es fundamental aumentar la distancia de seguridad "al menos 3 o 4 veces de lo habitual" y usar las luces de cruce. Para arrancar, se deben emplear marchas largas como la segunda o la tercera, y seguir las huellas de otros vehículos para un mejor agarre. Herranz ha añadido un consejo para los coches eléctricos: usar el modo de conducción "confort o eco" para la conducción.

Respecto a las cadenas, Herranz es claro: "hay que entrenarse". Aconseja probarlas antes de necesitarlas para saber cómo se colocan. Para las temidas placas de hielo, que suelen formarse en zonas de umbría por la mañana, la recomendación es no acelerar ni frenar si se pasa por encima. "Es mejor a veces esperar o dar la vuelta que seguir adelante", ha sentenciado el experto.

Finalmente, el experto ha recomendado llevar un kit de supervivencia en el coche si se viaja a zonas con previsión de mal tiempo. Este debe incluir el depósito lleno, una linterna, y muy importante, cargadores de móviles o ‘Power Banks’. Además, es crucial revisar que los neumáticos están en buen estado antes de iniciar cualquier viaje durante estas fechas.