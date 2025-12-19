El climatólogo Samuel Biener avisa del tiempo en Navidad: "Tendremos temperaturas de hasta 5 grados bajo cero"

El climatólogo de Meteored, Samuel Biener, ha actualizado la previsión del tiempo para los próximos días en el programa 'La Linterna' con Rubén Corral. Según el experto, se avecinan jornadas meteorológicamente complejas que afectarán al fin de semana y a las celebraciones de Nochebuena y Navidad, con un notable descenso de las temperaturas y la posibilidad de ver nieve en cotas bajas.

Un fin de semana pasado por agua y nieve

Este fin de semana se espera una situación bastante complicada en gran parte de España debido al paso de varios sistemas frontales. Estos dejarán precipitaciones en casi todo el país, aunque, según Biener, "tan solo en puntos de la comunidad valenciana o en la región de Murcia se van a quedar un poco más al margen".

La nieve hará acto de presencia inicialmente a partir de los 1.200 metros, pero la situación cambiará el domingo con la entrada de una masa de aire polar. Este fenómeno desplomará la cota de nieve hasta los 600 u 800 metros, por lo que el climatólogo avisa de que "incluso no descartamos que pueda nevar en algunas capitales". Por ello, pide precaución en los desplazamientos, en línea con los últimos pronósticos que destacan la llegada de nieve a varias provincias.

EFE Una persona hace una bola de nieve

El lunes de la Lotería, un día de pleno invierno

Para el lunes 22 de diciembre, día del Sorteo de la Lotería de Navidad, el protagonismo se lo llevarán las heladas generalizadas. La masa de aire polar se asentará sobre la península, creando un ambiente de pleno invierno, y es que, como ha señalado Biener, vamos a tener "temperaturas de hasta menos 4, menos 5 grados, por ejemplo, en ciudades como Teruel o Cuenca".

Además, una banda de inestabilidad entrará por el oeste peninsular y dejará precipitaciones que al principio podrían ser en forma de nieve a partir de 600 metros. La cota irá subiendo a lo largo del día y las lluvias serán más abundantes en la mitad oeste y en puntos del norte, por lo que queda por ver si, como se pregunta el meteorólogo Maldonado, en las próximas fechas tendremos que sacar el paraguas.

Una Navidad "entretenida" con dos posibles escenarios

De cara a Nochebuena y Navidad, la situación es bastante compleja. Un potente anticiclón se situará en el norte de Europa, lo que deslizará el aire frío y las bajas presiones por el Mediterráneo. Esto provocará que una masa de aire polar continental afecte a España, dando lugar a dos posibles escenarios para los días festivos.

El primer escenario es que la masa de aire llegue muy seca, lo que provocaría un frío intenso con fuertes heladas en el interior. El segundo, más esperado, es que se formen borrascas alrededor de la península, lo que podría traer una blanca Navidad a algunas zonas de España. A pesar de la incertidumbre, Biener concluye que "a diferencia de otros años, parece que este año la Navidad va a ser bastante entretenida", lo que confirma que, como avisan otros meteorólogos, lo peor del tiempo en Madrid será el frío que se espera.