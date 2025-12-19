Pilar García de la Granja, experta económica: "Los trabajadores de este supermercado están de enhorabuena, cobrarán una mensualidad extra y tendrán una semana de vacaciones más"

La experta económica Pilar García de la Granja ha analizado en 'Mediodía COPE' la actualidad económica, destacando una noticia que supone un premio anticipado para 110.000 personas: los trabajadores de Mercadona. La compañía ha comunicado que en 2025 disfrutarán de una semana más de vacaciones y recibirán una mensualidad extra. Según la dirección de la empresa presidida por Juan Roig, esta medida, que costará 380 millones de euros, es una inversión directa en la productividad de la plantilla.

El Gordo de la Lotería ya no da para un piso

Mientras tanto, el país se paraliza con el sorteo de la Lotería de Navidad. Las administraciones de lotería han vivido jornadas de bullicio y colas de última hora, con la esperanza de que un décimo cambie la vida de alguien. Sin embargo, el sueño de comprar un piso al contado con el premio es cada vez más lejano. Como apuntan muchos compradores, "si a mí me tocara la lotería, con ese dinero daría la entrada para un piso para mis hijas".

El premio Gordo lleva congelado en 400.000 euros desde el año 2011, un periodo en el que la inflación ha aumentado casi un 30% y la vivienda cerca de un 40%. A esto hay que sumar el pellizco de Hacienda, que retiene 72.000 euros, por lo que el premiado solo recibe 328.000 euros netos, una cifra que ha llevado a rebautizar popularmente el premio como "un premio con un poquito de sobrepeso".

Un ejemplo de esta realidad es David, a quien le tocó el Gordo en 2017 en su bar de una parroquia de Villalba (Lugo), donde repartió 220 millones de euros. A pesar del premio, su vida no ha cambiado radicalmente: "Pues yo estoy como siempre, aquí, trabajando. Algo viajé, pero bueno, lo normal". Con el dinero se compró "un cortacésped, Tratur, y un piso, poco más". Su objetivo era claro: "Mejorar un poco y y no tener una carga de una hipoteca, y, bueno, y vivir tranquilo". De hecho, ha contado que tuvo los 328.000 euros en su cuenta durante seis meses para pensar con calma antes de actuar.

Los loteros de toda España confirman que las ventas van fenomenal y esperan a tener las cifras definitivas. "Con mucho bullicio, mucha gente, se vive con ilusión", comenta un vendedor. La costumbre de esperar al final parece una constante: "Hay gente que espera al último día, las colas se hacen en el último momento porque quieren el remate". Los números más vendidos este año han sido las terminaciones en 3 y 4.

El acuerdo con Mercosur, en el aire

En el ámbito internacional, el esperado acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) ha quedado aparcado por el momento. La Comisión Europea ha aplazado la firma hasta enero debido a la fuerte oposición de Francia e Italia, que consideran injusta la competencia de productos como la carne brasileña.

La presión de los agricultores franceses ha sido clave en esta decisión. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha conseguido este retraso y ahora exige revisar el texto para incluir tres elementos: una cláusula de salvaguarda para los mercados agrícolas, cláusulas espejo en normas sanitarias y medioambientales, y un incremento de los controles sanitarios a las importaciones.

La corresponsal en Bruselas, Asunción Serena, ha explicado que este aplazamiento es "pan para hoy y hambre para mañana" para Macron, que se enfrentará a una nueva ola de protestas en enero. El resentimiento en el campo francés es palpable, con bloqueos en carreteras como la A64 e incluso acciones frente a la residencia de Macron en Le Touquet, ante la sensación de que las promesas no llegan y no se han explicado los costes de la transición ecológica.