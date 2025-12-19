Carlos Herrera, tras recibir su último premio: “Andalucía siente lejos sus derrotismos históricos mientras se sacude los tópicos. Debe aspirar al liderazgo de España”

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha presidido este 19 de diciembre, en el Palacio de San Telmo de Sevilla el acto de entrega de la XL edición de los premios Andalucía de Periodismo, que en este año 2025 han reconocido, por decisión unánime del jurado, la trayectoria profesional del comunicador Carlos Herrera, natural de Cuevas del Almanzora (Almería).

De manos del presidente de la Junta, el director de 'Herrera en COPE' recogía el galardón, destacando las 5 décadas que lleva al frente de un micrófono. Con su particular sentido del humor, el andaluz expresaba su agradecimiento por este premio y, también, a sus oyentes por todo el tiempo que le llevan acompañando y haciendo de él un mejor profesional.

Confesaba que, a pesar de llevar 50 años delante de un micrófono, sigue sintiéndose emocionado de ver el piloto rojo cuando está en directo, y que es esa ilusión la que mantiene que siga día tras día contando la mejor información y el mejor entretenimiento. "Estoy muy contento de que un jurado de hombres y mujeres insobornables haya considerado que ya tengo los años suficientes como para recibir un premio a la trayectoria, que yo hubiera preferido el premio al mejor debutante, claro, pero casi 50 años de ejercicio me contemplan. Llevo más años que el escalón de una pirámide".

La reivindicación de Andalucía

La trayectoria de Herrera ha sido muy amplia y muy diversa y, cabe recordar, como recalca el jurado, que comunicadores como él apenas quedan. Él mismo explicaba todo lo que ha visto a lo largo de todos estos años de profesión. "He conocido maestros del género, tipos sin suerte, otros desganados e intrascendentes, otros cuyo solo carraspeo era un recital; he pasado horas en redacciones insalubres, con whisky y tabaco por doquier, con maquinaria prehistórica que hoy no sabría utilizar ninguno de los que tengo la fortuna de que me acompañen".

A pesar de todos estos años, confesaba que le sigue gustando hacer radio con baja luz y con cierta tranquilidad, y, sobre todo, con un buen técnico que le acompañe para que entienda a la perfección sus gestos y lo que quiere decir.

Carlos Herrera y Juanma Moreno

Explicaba, además, que ha tenido la fortuna de hacer radio desde Sevilla, la que considera "la ciudad de mi vida". Por eso mismo, y teniendo en cuenta la ciudad en la que vive, ha querido hacer una oda a Andalucía, la tierra de la que es y que le ha robado el alma.

"Suerte por la que siempre he pedido religioso perdón, por vivir Andalucía en las duras y en las maduras; por pagar lo que el maestro Burgos llamaba el IVA, que era el impuesto de vivir en Andalucía" comenzaba diciendo.

"Andalucía es la comunidad con más potencial de España, es el lugar donde todos quieren venir y donde a diario llegan muchos buscando su tierra de provisión, y no solo por garantías térmicas. Andalucía siente ya lejos sus derrotismos históricos, mientras se sacude los tópicos felizmente y los malditismos ya no tienen razón de ser, debe aspirar al liderazgo de España".

La trayectoria de carlos herrera

Carlos Herrera es locutor de radio y presentador de televisión. Desde 2015 dirige 'Herrera en COPE', que se emite desde Sevilla para toda España y que lleva años siendo líder en su franja horaria en Andalucía. Antes de esto, llevó un formato similar en Onda Cero (2004-2015) y ha trabajado presentando y dirigiendo programas en Canal Sur Radio, la Cadena SER, Radio Nacional de España, Radio Popular y Radio Miramar de Barcelona.

Se inició en la radio en Radio Sevilla y Radio Mataró y debutó en televisión en 1985, presentando el Telediario de TVE y otros programas como Sábado noche (TVE) o Las coplas (Canal Sur Televisión). En Primero izquierda (1991-1992, TVE) entrevistó a figuras internacionales como Margaret Thatcher, Catherine Deneuve, Ursula Andress o Diana Ross.

Carlos Herrera en el estudio

Es licenciado en Medicina, aunque nunca ejerció, y ha sido colaborador de medios escritos como Blanco y Negro, XL Semanal o Diez Minutos. Cada viernes firma la columna El burladero en el diario ABC.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos seis Premios Ondas, tres Antenas de Oro, el Mariano de Cavia, el Joaquín Romero Murube, el Víctor de la Serna y el Micrófono de Oro, además de distinciones como la Medalla de Andalucía y la Medalla de la Diputación de Sevilla.