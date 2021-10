Nadia Calviño y su última derrota frente a Yolanda Díaz: ¿hasta cuándo?

“No es real que el presidente del Gobierno se decante siempre por Yolanda Díaz”. Así de contundente se mostró hace apenas unos días la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía Nadia Calviño en ‘Herrera en COPE’. Unas declaraciones que vuelven a situarse muy lejos de la realidad política que maneja el presidente Sánchez, más aún cuando el criterio de la ministra comunista ha vuelto a imperar en un tema tan sensible como es el de la nueva ley de la Vivienda.

Esta nueva situación de disparidades –antagónicas en ocasiones– en el seno del Gobierno es el claro reflejo de que Calviño, a pesar de ser la titular de Economía y de gozar de excelentes relaciones en Bruselas, no es quien dirige el rumbo económico del Estado. Es más, su posición, que suele aportar un cierto ambiente conciliador entre Gobierno, inversores y empresas, suele quedar desautorizada cuando llega el momento de legislar.

Cuando Calviño declaró en COPE que no existiría tal regulación en el acuerdo con Podemos, confirmando que este problema “no se resuelve solo con una medida o una Ley”, sino que había que abordar “un programa de vivienda pública y aumentar las viviendas en alquiler”, su manifiesta adversaria en el Consejo de Ministros, o sea Yolanda Díaz, seguía exigiendo los famosos topes a los precios de alquiler.

Finalmente, y de manera bilateral, el propio Pedro Sánchez –como cuenta el diario el Mundo– ha sido el encargado de cerrar la negociación a favor de las propuestas de sus socios de Gobierno y que, de paso, contenta también a los nacionalistas de ERC. Un nuevo triunfo para Yolanda Díaz que agiganta de este modo su posición como vicepresidenta frente al ala socialista que sigue sufriendo su sumisión ante Podemos.

Los ERTE, el SMI, la política eléctrica o el intervencionismo en los alquileres: principales derrotas de Calviño

Las fricciones entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño son ya una tónica habitual dentro del Gobierno. La ministra de Trabajo protagonizó otro aireado debate con la vicepresidenta a cuenta de los ERTE y la negociación de la reforma laboral a finales de 2020.

Calviño también ha visto como su posición a la hora de cerrar el acuerdo sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sucumbía frente al criterio de la ministra morada. Yolanda Díaz no dudó en señalar al PSOE, y más concretamente a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos como responsable de pretender no aplicar esa subida al menos hasta 2022. La visión más “liberal” de la socialista no pudo imponerse al juicio “sindicalista” de Díaz.

Otro de los frentes entre ambos ministerios ha sido el relacionado con la escalada indiscriminada en la factura de la luz. Muy significativas fueron las imágenes captadas durante una intervención de la ministra comunista en el Congreso de los Diputados en la que defendía al presidente Sánchez afirmando que “está trabajando para defender a la gente bajando la factura de la luz”. Una escena que, una vez más, evidenciaba el distanciamiento entre los criterios políticos de ambas ministras.

Que buen rollo en el gobierno, entre Nadia Calviño y Yolanda Diaz pic.twitter.com/frXzZBCUig — Mon Bosch (@josepramonbosch) May 19, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Las discrepancias entre Yolanda Díaz y los perfiles socialistas del Ejecutivo no acaban en Nadia Calviño. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, también ha rivalizado con Díaz en temas como la jubilación. Por su parte, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, también sabe lo que es sucumbir ante las decisiones de la vicepresidenta segunda del Gobierno. Ayer mismo, durante la reunión selectiva convocada por Sánchez antes del Consejo de Ministros para cerrar el acuerdo con Podemos sobre la nueva ley de la Vivienda, quedó retratado por su jefe de filas.