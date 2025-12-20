La Navidad de Nico: el joven que llegó solo a España y encuentra una nueva familia

Más de 1.000 personas sin recursos cenarán en la que es, posiblemente, la cena de Navidad más grande de España. La decimotercera edición de 'Te invito a cenar' reunirá en el mirador de Cuatro Vientos a estas personas con 500 voluntarios y chefs de renombre que les ofrecerán una velada extraordinaria. El evento, que tendrá lugar este domingo a las ocho de la tarde, sirve como punto de encuentro y celebración para proyectos como ALMENA, que trabaja por la integración de jóvenes que han llegado solos a España.

Un nuevo modelo de acogida

El proyecto ALMENA, cuyo nombre significa Acogida Ligera de Menores Extranjeros no Acompañados, es una iniciativa conjunta de la ONG CESAL, la asociación Familias para la Acogida y la Comunidad de Madrid. Según ha explicado Chari Valenzuela, coordinadora del proyecto, la propuesta busca ir más allá de la capacitación laboral. "Creemos que es fundamental que cuenten con referentes adultos estables, con un entorno familiar, sentirse queridos, acogidos, protegidos, apoyados, para que puedan enfrentarse al futuro de una manera segura y con esperanza", ha afirmado Valenzuela.

Este modelo se basa en la 'acogida ligera', donde los jóvenes no residen permanentemente con las familias, pero sí establecen un vínculo estrecho con ellas, sirviéndoles como referencia y apoyo. Nico, un joven de 17 años, es un ejemplo de este éxito, ya que, tras varios meses en el programa, ya pasa los fines de semana con su familia de acogida. Mientras, sigue viviendo en un centro de menores en Fuenlabrada y formándose en cocina, una profesión con alta demanda.

La historia de Nico

Nico, originario de Gambia, ha expresado una inmensa felicidad por su familia de acogida en España. "Mi familia me gusta muchísimo", ha comentado visiblemente emocionado, mencionando a sus "papás", su madre de acogida Vanesa y a sus "hermanos" Diego y Tiago. Su vínculo es tan fuerte que le ha ayudado a mitigar la nostalgia de su país de origen. "Si tú no tienes una persona que te ayuda mucho, siempre vas pensar tu país, pero si tú tienes una persona genial que te ayuda muchísimo, tú puedes pensar tu país, pero no tanto", ha confesado Nico.

La historia personal de Nico es la de una gran adversidad. Tras la muerte de su padre, los malos tratos del hermano de su padre a su madre le empujaron a buscar un futuro mejor lejos de su hogar. Su caso, como ha recordado Chari Valenzuela, invita a reflexionar sobre los prejuicios que a menudo rodean a los menores no acompañados. "Cuando tienes a un Menor No Acompañado adelante, te sientas delante de él, ves que es una persona que tiene tus mismas necesidades", ha señalado la coordinadora.

Una celebración de la Navidad

En la cena de 'Te invito a cenar', Nico participará junto a otros diez jóvenes del proyecto y sus respectivas diez familias de acogida ligera. Para ellos, es una ocasión especial para celebrar la Navidad juntos y reforzar los lazos creados durante todo el año. El evento se caracteriza por un ambiente de "gratuidad" y ayuda mutua, donde las familias que han acompañado a diferentes personas a lo largo del año comparten mesa y celebran el camino recorrido.