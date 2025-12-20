Rosa: "Cuando era jovencita, mis amigas me llamaban Rosa Pino, pero no me apellido Pino, sino porque los pinos son altos, pero bueno, estoy contenta de ser un poco alta"

Un vídeo viral de Georgia Meloni ha desatado el debate. En las imágenes, la política italiana, de 1,60 metros de estatura, se sorprende al recibir al presidente de Mozambique, un hombre de más de dos metros. Su reacción, mirando "de abajo arriba", ha sido el punto de partida para hablar sobre las ventajas e inconvenientes de la altura en el programa 'La Tarde' de la cadena COPE.

Las presentadoras, Pilar García Muñiz y Rosa Rosado, han comentado la jugada. "Somos recogiditas", bromeaba Rosado, a lo que García Muñiz, que mide "un poquito más de 1,60", añadía que para su generación era una estatura normal, pero que ahora "las chavalas son altísimas". Ambas coincidían en que las nuevas generaciones "han mejorado" en altura.

Los líos de los oyentes por su altura

Pronto han comenzado a llegar las historias de los oyentes. Un hombre ha relatado su sorprendente experiencia durante una prueba médica: "Me quedé atascado en el tubo". Según ha contado, al intentar hacerle una "ruidografía", como él la ha llamado, no cabía en la máquina de resonancia. "Como no entraba en el tubo, me mandaron a otro tipo de aparato, que era como en forma de sándwich", pero tampoco hubo suerte, por lo que decidió "no hacerme la prueba, irme a comer un par de sándwiches".

Más divertida ha sido la anécdota de Beatriz, que ha detallado los arreglos que tuvieron que hacer en su boda por la diferencia de altura con su pareja. "Mi marido mide 1,87, yo 1,55, y en la boda me tuvieron que poner 2 diademas y las mangas más altas para que la diferencia de estatura no fuese demasiado", ha explicado.

En su día a día, Beatriz ha encontrado soluciones ingeniosas para la falta de altura, como usar "unas pinzas de freír" para alcanzar objetos en los armarios altos de la cocina. Sin embargo, también ha recordado una ventaja: "En el colegio, cuando jugábamos a waterpolo, era una ventaja ser pequeñita porque me colaba y siempre metía gol".

Del mote 'Pino' a buscar escalones para un beso

Otra oyente ha recordado a un novio "muy alto" que tuvo, una relación que la obligó a llevar "unos taconazos enormes". Ha explicado que, por aquel entonces, "no se llevaban las plataformas" y que el ingenio era clave para los momentos románticos: "Cuando nos queríamos dar un beso, siempre teníamos que buscar unos escalones para yo poderme más o menos igualar".

Pero el centro de la conversación ha sido la historia de Rosa, cuyo mote da título a esta noticia. "Cuando era jovencita, mis amigas me llamaban Rosa Pino", ha compartido. Ha aclarado con humor que no es su apellido, sino una referencia a su altura, "por los pinos que son altos". Lejos de molestarle, ha asegurado que le "hacía gracia" y que está "contenta de ser un poquito alta".

Las anécdotas de los oyentes son una parte esencial de la radio, capaces de convertir un detalle cotidiano en una gran historia. Las ondas de COPE recogen testimonios de todo tipo, desde los relacionados con la estatura hasta otros tan sorprendentes como el de una cubertería entera encontrada en el sofá o el original Belén de un oyente con figuras de indios americanos.