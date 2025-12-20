Carmen Lomana desvela el vestido que lucirá en la cena de Nochebuena: "Parece un camisón"

Carmen Lomana ha participado en su sección semanal en el programa Fin de Semana de COPE, conducido por Cristina López Schlichting, para compartir sus planes de Navidad y ofrecer su visión sobre diversos temas de actualidad. Aunque en esta ocasión ha intervenido de forma telemática, la socialité ha detallado cómo celebra estas fechas, que para ella no son su "mejor época del año" debido a la nostalgia que le producen.

Una Nochebuena de tradición familiar

Ante la pregunta de un oyente sobre sus preparativos, Lomana ha explicado que el día de Nochebuena suele cenar en casa de su hermana, donde se reúnen para disfrutar de un menú tradicional. La cena sigue la misma costumbre que tenían sus padres, comenzando con "unos aperitivos buenísimos del mejor jamón, marisco, tal", para luego dar paso al plato principal.

El plato estrella de la noche es la tradicional sopa malagueña, una receta que ha descrito como "deliciosa", elaborada con rape y un caldo de pescado y marisco al que se le añade mayonesa lentamente. Tras la sopa, la familia solía optar por besugo al horno o el clásico pavo relleno, aunque ha admitido que a veces es "demasiado".

En cuanto a los postres, en la mesa no faltan los turrones, acompañados de champán o vinos dulces. Carmen Lomana también ha confesado su gusto por tomar vino de Oporto con el queso. Respondiendo a otra oyente ha explicado que, para recordar a los seres queridos que ya no están, como su marido Guillermo o sus padres, la familia reza el rosario antes de cenar. "Ahí se encomiendan a todas las personas que nos faltan. Hay un recuerdo para todos", ha afirmado.

Lecciones de etiqueta en la mesa

A raíz de la intervención de un oyente que lamentaba la "degeneración social" en las formas, Lomana ha coincidido plenamente, sobre todo en lo que respecta a los modales en la mesa. "Ahí tiene toda la razón", ha dicho, reconociendo que no puede evitar corregir a quien comete una falta de protocolo. "Oye, por favor, no pongas así los cubiertos, no hagas eso, no digas lo otro", ha ejemplificado.

Para ella, uno de los peores hábitos es ver a la gente hablar con la boca llena o gesticular con los cubiertos en la mano "como si estuviera dirigiendo una orquesta". Ha insistido en que, una vez se cogen, "el tenedor y el cuchillo no se tiene que mover del plato". En un tono más distendido, también ha calificado de "horror" las pedidas de mano demasiado llamativas, recordando una que presenció en Marbella con un hombre arrodillado y violinistas a plena luz del día.

De la elegancia del Papa a la depilación masculina

Lomana también ha opinado sobre la elección del Papa León XIV como uno de los hombres más elegantes del año, según la revista Vogue. Se ha mostrado totalmente de acuerdo, elogiando su porte y dulzura. "Los hábitos papales son elegantísimos", ha señalado, para después añadir una de sus máximas: "La elegancia no es solo lo que te pones, sino cómo lo llevas, cuál es tu actitud".

La elegancia no es solo lo que te pones, sino cómo lo llevas, cuál es tu actitud" Carmen Lomana Colaboradora de Fin de Semana

Otro de los temas comentados ha sido la depilación masculina. Lejos de criticarla, Lomana se ha mostrado a favor, especialmente en hombres muy velludos. "Casi me gusta, sobre todo, si son muy peludos, estos que tienen pelos en los hombros, en la espalda (...). Es como acostarte con una manta, si eres mujer. A mí no me gusta", ha declarado.

Finalmente, ha revelado qué se pondrá en Nochebuena: un "vestido muy bonito de raso, color café con leche muy claro", que parece "un camisón", combinado con "muchas perlas y una chaqueta de cashmere un poco gordita". Aunque también ha dejado abierta la posibilidad de optar por un diseño escocés de McQueen que ya se ha puesto durante veinte años.