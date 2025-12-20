Las frutas que visten la Navidad: piñas, uvas, granadas, melones y manzanas

La costumbre de regalar cestas de frutas está resurgiendo con fuerza, una tradición muy madrileña que se remonta a la posguerra. Así lo ha explicado el frutero Luis Pacheco en el programa 'Fin de Semana' de la Cope, con Cristina López Schlichting, donde ha defendido este obsequio como una forma de regalar "belleza, naturaleza y salud", frente a otras opciones como los licores o los dulces. Pacheco ha recordado que esta costumbre comenzó con cestas de calabazas de huertos cercanos y evolucionó hasta las vistosas cestas actuales.

Uno de los postres más típicos de estas fechas es la piña. Según ha detallado Pacheco, aunque se ha convertido en una costumbre navideña por su carácter refrescante tras las comidas copiosas, no es un producto local. "El 90% de la piña que se comercializa en España viene de Costa Rica", ha señalado. La fruta llega por vía aérea para garantizar su frescura, de modo que una piña cortada un viernes en origen puede estar en los mercados españoles el martes siguiente.

La tradición por excelencia es la de las doce uvas de Nochevieja. El experto ha explicado que, aunque no hay uvas en el campo español en diciembre, las que se consumen fueron recolectadas en otoño y se conservan en atmósfera controlada. La variedad Aledo del Vinalopó (Alicante) es la protagonista. Ante las críticas por su precio, Pacheco ha sido tajante: "100 gramos de uva son 60 céntimos, que es lo más barato que ingerimos en la Nochevieja, y le encargamos la ardua tarea de nuestra suerte, nuestra salud, de nuestro amor".

Otra tradición recuperada es la de los melones de Villaconejos, de donde es originario Pacheco. Estos melones, cortados a finales de verano, se cuelgan del techo en casillas de esparto para que lleguen a Navidad en perfecto estado. Lejos de estropearse, el frutero asegura que el melón "gana grado de azúcar", convirtiéndose en un producto comparable a un "vino de reserva".

La granada es una de las frutas estrella de la temporada, destacando la producción de la cooperativa de Cambayas en Elche. Luis Pacheco ha ofrecido un truco para desgranarla fácilmente y ha sugerido usarla en una clásica ensalada de escarola. Para platos calientes, ha propuesto una receta tradicional: la lombarda con puré de manzanas reinetas, otra fruta de temporada recolectada en otoño e ideal para cocinar por "su punto ácido con más sabor".

Junto a las manzanas, los cítricos viven su mejor momento. "Tenemos naranjas de mesa maravillosas cuando mejor están, frescas y lozanas ahora en navidades", ha afirmado Pacheco. También ha destacado las clementinas, perfectas para los niños y para incluirlas en ensaladas junto a frambuesas o fresones troceados, creando lo que ha descrito como unas "chuches" saludables que encantan a los más pequeños.

En el apartado de verduras, Pacheco ha querido reivindicar la borraja, un producto "muy de Aragón" pero "una gran desconocida" en otras zonas de España. Ha recordado cómo las abuelas preparaban esta verdura para hacer un "caldo maravilloso" en Nochebuena. También es tiempo de brasicas como el brócoli, la lombarda o la col crespa, conocida como kale y popularizada por las 'celebrities'.

No todos los productos del frutero son de temporada local. Es el caso de las cerezas, que en esta época del año llegan desde Chile, donde ahora es verano. Pacheco ha apuntado que España también es un gran exportador de su propia producción de cerezas en primavera y verano. Finalmente, ha mostrado un impresionante tomate Rosa de Barbastro (Huesca) de más de un kilo, una joya que, aunque cultivada en invernadero por el frío, recomienda disfrutar simplemente con aceite de oliva y sal.