José Luis Almudí, médico de atención primaria: "Muchos pacientes aparecen sin mascarilla con síntomas y les pregunto, ¿quieres contagiarme?"

La gripe ha llegado antes de lo esperado y con una fuerza arrolladora, alcanzando máximos de incidencia desde la pandemia. La situación, analizada en el programa 'La Linterna' de COPE con Rubén Corral, genera una creciente preocupación justo cuando comienzan las vacaciones y los encuentros familiares de Navidad, un caldo de cultivo perfecto para la propagación del virus.

Actualmente, la incidencia de la gripe en Atención Primaria se sitúa en 446 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que refleja la virulencia de la actual temporada. Este incremento se nota especialmente en los ingresos hospitalarios, que han subido un 17% afectando sobre todo a los mayores de 80 años y a los bebés.

Un virus más rápido y virulento

El divulgador científico de COPE, Jorge Alcalde, explica que la responsable de esta situación es la variante K, que ha adelantado la ola de contagios varias semanas. Esta cepa se caracteriza por ser más contagiosa, provocar fiebres más persistentes y dificultades respiratorias. Aunque no hay evidencias de que sea más grave, su rápida propagación sí se traduce en más casos totales.

EFE Aspecto del Hospital del Mar de Barcelona, este miércoles, el primer día de la obligatoriedad de uso de mascarilla que Cataluña ha impuesto en todos los centros de salud

La demanda de test de antígenos ha aumentado un 150% en las últimas dos semanas ante la necesidad de diferenciar los síntomas. Mientras la gripe se manifiesta con fiebre alta, dolor muscular y de cabeza, el Covid suele presentar tos seca y pérdida de olfato o gusto. Por su parte, el virus respiratorio sincitial (VRS) afecta principalmente a los pulmones con síntomas de resfriado.

La presión asistencial en los centros de salud

Los profesionales de Atención Primaria viven esta situación en primera línea. Es el caso de José Luis Almudí, médico en el centro de salud de Peñafiel (Valladolid), quien constata la falta de precaución de algunos ciudadanos. "Muchos pacientes aparecen sin mascarilla con síntomas y les pregunto, ¿quieres contagiarme?", lamenta el doctor, evidenciando el riesgo al que se exponen los sanitarios.

Muchos pacientes aparecen sin mascarilla con síntomas y les pregunto, ¿quieres contagiarme?" José Luis Almudí Médico en el centro de salud de Peñafiel

Este escenario ha disparado también la venta de material de protección en las farmacias. En los últimos 15 días, la demanda de mascarillas ha crecido un 385%, y se espera que la tendencia se mantenga hasta mediados de enero. Los farmacéuticos confirman que la población vuelve a protegerse ante el aumento de los virus respiratorios.

La situación en las comunidades autónomas

La ola de gripe se extiende por todo el territorio con especial virulencia. Comunidades como Castilla-La Mancha ya superan la media nacional con 446 casos por 100.000 habitantes, según su consejero de Sanidad, Jesús Fernández. En Aragón crecen rápidamente las hospitalizaciones y Salud Pública advierte de la peor temporada de gripe de los últimos años, mientras que en Andalucía los casos siguen subiendo hasta los 38 por cada 100.000 habitantes.

La vacunación avanza a buen ritmo en La Rioja

Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de acción sanitaria en crisis de la OMS, subraya que el pico de contagios podría alcanzarse a finales de año, coincidiendo con las fechas navideñas. Por su parte, la pediatra del hospital Gregorio Marañón, Marisa Navarro, advierte que, este año, "las defensas que muchos habíamos desarrollado en años anteriores parecen no ser tan determinantes como antes", especialmente entre los más pequeños.

Para frenar la ola de contagios, los expertos insisten en medidas preventivas que se popularizaron con la pandemia. La vacunación, el uso de mascarillas en espacios cerrados o con síntomas, la ventilación frecuente de interiores y un gesto tan simple como eficaz: el lavado de manos. Como recordaba Luis Del Val en 'La Linterna', fue un médico húngaro, Ignaz Semmelweis, quien en el siglo XIX demostró que lavarse las manos salvaba vidas, una lección que hoy cobra una nueva vigencia.