Coronavirus | Herrera: "Desmilitarizar la Guardia Civil, es acabar con ella, que es lo que quieren"

8.30 | A esta hora HERRERA EN COPE te cuenta las claves importantes de la crisis del coronavirus

Primera clave: El próximo día 21 ya podremos viajar por toda España. A partir de esa fecha, si todo va bien, ya sin estado de alarma, se permitirán los desplazamientos entre comunidades autónomas, incluso en las que no hayan superado la fase 3…Podremos movernos sin límite por cualquier territorio.

Segunda clave.- Vamos a tener que pasar el verano con mascarilla. Y va para largo, .tendremos que llevarla hasta que no haya una vacuna o una terapia contra el virus, Cuando termine el estado de alarma, su uso va a seguir siendo obligatorio cuando no podamos mantener la distancia social que pasa a ser de un metro y medio. Esto permitirá ampliar los aforos en locales comerciales, restaurantes y centros de trabajo. No llevar mascarilla nos puede costar una multa de hasta 100 euros

Tercera clave.- Sanidad por tercer día mantiene invariable el número de fallecidos. Desde el domingo el Gobierno no actualiza la cifra total de muertos, sigue en 27.136 a pesar de que las comunidades autónomas no dejan de comunicar sus fallecidos. Ayer Cataluña notificó 5, Castilla y León 4, Madrid 3, Andalucía otros 3 y Asturias 1. Sanidad asegura que en los últimos 7 días han muerto 50 personas pero según la suma diaria del propio ministerio sólo suman 9. Mientras se duplica el número de nuevos contagios. Hoy tenemos 84. Más de la mitad en Madrid.

Cuarta clave.- Hoy termina el plazo para solicitar el cambio de fas. Toda España pide avanzar salvo Madrid y Barcelona. El lunes esperan alcanzar la fase 3 la Comunidad Valenciana, Castilla y León aunque con limitaciones en la movilidad y las 3 provincias que quedan de Castilla La Mancha: Toledo, Ciudad Real y Albacete. También Gerona y Ceuta. Sin embargo, Barcelona y Lérida seguirán en la fase 2. Madrid en principio tampoco va a pedir el cambio de fase.

Quinta clave.- Los alemanes podrán ir a Mallorca o Formentera antes que nosotros. El Gobierno ha autorizado que a partir del lunes lleguen a las islas Baleares casi 6.000 turistas germanos. Se trata de un programa piloto que servirá como ensayo general antes de la apertura de fronteras en el resto de España a partir del 1 de julio.

8.25 | Medel acusa al Gobierno de "reticencias" para colaborar con su instrucción y apunta directamente a Simón

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, publicó este martes un auto en el que rechazaba la desestimación de la causa que investiga la implicación del Gobierno a la hora de autorizar la manifestación del 8M, tal y como lo había solicitado la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La investigación, por tanto, sigue en pie. Además, la juez mantuvo su intención de llamar a comparecer al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que será interrogado este miércoles por Medel en calidad de investigado.

8.20 | La Escuela Nacional de Policía hará test de Covid a todos alumnos al volver a las aulas

El 29 de junio, se reanudan las prácticas y los exámenes de los alumnos de la Escuela Nacional de Policía de Ávila.

8.15 | La mirada económica de Gay de Liébana de hoy en HERRERA EN COPE: “Ni galaxias, ni nada…”

"Hace días y semanas que dejamos de creer que 2020 sería año mitológico de galaxias económicas y platillos voladores, con coreografía de ciencia ficción, para percatarnos que será el año en que las pasaremos canutas. Así que, creo, que no habría inconveniente, al menos por mi parte, de navegar por el túnel del tiempo para viajar al futuro, a 2021, y empezar a gozar con el rebote económico.

En el plano de nuestras siempre abruptas cuentas públicas, 2020 será calamitoso con un déficit que oscilará entre el 9,5% y un terrible 14% sobre el PIB. Luego se moderará, pero aún en 2022 se movería en una franja entre el 4,8% y el 8,7% del PIB".

8.00 | Carlos Herrera en su monólogo de este miércoles en HERRERA EN COPE, sobre los datos oficiales de fallecidos en España: "Parece que estén confeccionados a propósito para tomarnos el pelo"

Herrera: "Ayer la Fiscalía General del Estado, que comanda la ministra socialista, Dolores Delgado, abrió puertas y ventanas y salió a cantar la Traviata con la intención de que algún caso tapara el que realmente le complica la vida a este Gobierno, el 8M. Mientras tanto todas las brigadas patrióticas, El País , La Sexta... estaban clavando invectivas sobre la juez Rodríguez-Medel, y el forense judicial".

Herrera: "La juez se ha mantenido firme y ha dicho que la causa va a seguir abierta por más que le pidan que la archiven y además acusó al Gobierno de entorpecer la investigación. La campaña de demonización de la juez, de la Guardia Civil, del forense del juzgado, pasara a los anales de la ignominia'

Herrera: "En lugar de querer saber los muertos, el Gobierno, la Abogacía del Estado, el fiscal, la brigada patriótica se decidica ca a perseguir a los pocos que hacen bien su trabajo'"

"El Gobierno no solo se negó a suspender eventos multitudinarios, los alentó y el resultado fue un contagio masivo. Hay que recordarlo todos los días Y eso lo intentan clarar un juez, un guardia civil y un forense y con ellos hay que estar"

Herrera, sobre las palabra de Pablo Iglesias a favor de desmilitarizar la Guardia Civil: "Si se desmilitariza, se acaba con la Guardia Civil, que es lo que quieren, acabar con ella. Tiene su sentido en ser un cuerpo de naturaleza militar".

5.56 | El Gobierno de Haití ha confirmado este martes la muerte, a consecuencia del coronavirus, del secretario de Estado de Asuntos Sociales del país, Emmanuel Cantave.

"Nuestro colega Emmanuel Cantave, secretario de Estado de Asuntos Sociales, nos dejó esta mañana. Sufría de la COVID-19", ha trasladado el secretario de Estado de Comunicación haitiano, Eddy Jackson Alexis, en un mensaje difundido a través de Twitter en el que ha ofrecido sus condolencias a la familia de Cantave en nombre del Gobierno.

4.35 | Las autoridades sanitarias de Ecuador han confirmado este martes más de 500 nuevos casos de coronavirus en el país, por lo que el balance total de contagiados ronda ya los 44.000.

En concreto, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) ecuatoriano ha informado de 539 nuevos casos de la COVID-19, lo que ha elevado el total hasta los 43.917. En cuanto a las muertes, suman 3.690.

3.38 | El Departamento de Estado de Estados Unidos ha informado este martes al Congreso del país de su intención de reabrir el consulado estadounidense en la ciudad china de Wuhan, origen de la pandemia del coronavirus, a finales de este mes.

"El Departamento (de Estado) está planeando retomar sus operaciones alrededor del 22 de junio de 2020, aunque está listo para modificar este calendario a medida que se desarrollen las condiciones", ha notificado la subsecretaria de Estado para Asuntos Legislativos, Mary Elizabeth Taylor.

2.12 | El Ministerio de Salud ha dado marcha atrás y ha vuelto a mostrar este martes el acumulado de contagios y fallecidos por la COVID-19, por orden del Tribunal Supremo, después de que el viernes, el Gobierno del presidente, Jair Bolsonaro, decidiera cambiar la metodología para contabilizar solo aquellos ocurridos en las últimas 24 horas.

Así, de acuerdo con el balance ofrecido este martes por las autoridades sanitarias, Brasil cuenta con 38.406 muertes, después de las 1.272 registradas en el último día. En cuanto a los contagios, ya son 739.503 tras contabilizar 32.091 adicionales.

España y otros cinco gobiernos proponen medidas europeas para mejorar la preparación ante pandemias.

21.44 | Reino Unido registra un repunte de la cifra de muertos diarios por COVID-19 y suma otros 286

Después de que se constatara el menor número diario de fallecidos desde que comenzó el confinamiento.

El ministro de Empresa y Desarrollo Industrial, Alok Sharma, que se ha hecho cargo de la rueda de prensa diaria desde Downing Street, ha indicado que en total han muerto 40.883 personas desde que estalló la crisis sanitaria.

Asimismo, la cifra de nuevos casos también ha aumentado. En el último día se han constatado otros 1.387 nuevos contagios --el lunes fueron 1.205--, lo que sitúa en 289.140 la cifra de infectados.

En las últimas 24 horas se han realizado 102.930 test de COVID-19 de un total de 5,8 millones aproximadamente, según datos recabados por el Gobierno británico.

20.48 | Simón dice que la cifra total de fallecidos está "congelada" y se conocerá cuando CCAA revisen sus datos

En la rueda de prensa diaria, el director del Centro de Alertar y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que el Ministerio de Sanidad tiene "mucho interés" en dar los datos de fallecidos por el nuevo coronavirus "cuanto antes" y ha señalado que, cuando los tengan, los darán a conocer la información "lo más exhaustivamente" posible.

"Lamento la confesión que está generando la congelación de la serie del total de fallecidos, pero en breve estará corregida y se explicará detalladamente a todo el mundo", ha apostillado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Dicho esto, Simón ha explicado que el retraso en los datos de fallecidos no afecta a los "nuevos" sino a aquellos que habían iniciado síntomas antes del 11 de mayo, día en el que se cambió el sistema de recuento de casos, y fallecieron después.

