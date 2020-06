El sector de la hostelería hace piña para presionar al Gobierno y que adelante la apertura de las fronteras

El sector hostelero quiere hacer un frente común y presionar al Gobierno para que adelante la fecha de apertura de las fronteras que ahora está fijada para el 1 de julio, pero que tanto la patronal Hostelería España como desde la Federación de Hostelería de las comarcas de Girona quieren situar antes. Al menos, una semana antes. Y es que según explicaba el presidente de la federación gerundense, Antoni Escudero, “sí que nos va de una semana” que se permita la libre circulación, por ejemplo, con Francia. Hay que tener en cuenta que en el caso concreto de la provincia de Girona, el sector depende especialmente del turismo internacional, sobre todo del francés, que representa prácticamente la mitad.

Por otro lado, el presidente de Hostelería España, José Luis Yzuel, no entiende por qué el Gobierno ha aplicado las “medidas más drásticas de toda Europa”, y no sólo abriendo más tarde las fronteras, sino también porque el resto de países europeos, dice, ha fijado la distancia mínima de seguridad en un metro, mientras que en España debe ser de dos. No hace falta, añadía Yzuel, ser “los más listos de la clase”.

Escudero e Yzuel también han lamentado que el ejecutivo de Pedro Sánchez no siga una directriz clara, y que en el tema de apertura de las fronteras, por ejemplo, anunciase una fecha y una hora después la tuvo que rectificar. “Es más de los mismo”, precisaba el presidente de Hostelería España, José Luis Yzuel, quien también carga contra la gestión del Gobierno en este crisis sanitaria, y también contra la estrategia comunicativa que ha llevado a cabo, y que ha llamado de “radio macuto”, porque no anunciaban “qué previsión tenían” de la reactivación económica, ni de la evolución de la pandemia.