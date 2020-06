Una diputada del PP, a Irene Montero en el Congreso: “El feminismo no es culpable, usted sí”

Ha sido, sin duda, otro de los momentos más destacados de la sesión de control al Gobierno celebrada hoy en el Congreso. La diputada del PP, Margarita Prohens, se ha dirigido a la ministra de Igualdad, Irene Montero para indicarle que ha pasado “del no se podía saber, al no se podía decir”, recordándole que ya “el 25 de febrero había un alto índice de sospecha de que el país iba hacia una hecatombe sanitaria” y que “el 2 de marzo la Unión Europea pide evitar concentraciones”.

“El 8 de marzo había en España 589 casos y 17 fallecidos, y ninguna restricción a la movilidad porque los datos entonces eran confidenciales. Pero el 9 de marzo dan vía libre para suspender concentraciones y colegios”, le ha señalado la diputada del PP, al tiempo que le ha preguntado que “desde cuándo manejaba esta información” y que “por qué animó a las mujeres a asistir al 8-M”.

Sin embargo, la ministra de Igualdad se ha limitado a señalar “todas sus afirmaciones de la primera a la última son mentira”, invitándola a que “retome su turno de palabra para decir alguna verdad”.

DURA RESPUESTA DE LA DIPUTADA DEL PP A IRENE MONTERO SOBRE EL FEMINISMO

En ese momento, Margarita Prohens ha vuelto a tomar la palabra y le ha contestado con enorme contundencia. “Usted y yo acudimos a la misma manifestación en defensa de la mujer y la igualdad, pero usted y yo no teníamos la misma información. Usted jugó a la ruleta rusa con miles de mujeres, incluso las que somos de riesgo”, le ha afeado la popular, quien ha asegurado que “lo que hubiese sido feminista es compartir esto con el resto de mujeres para que pudiéramos elegir como hicieron ustedes”.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Margarita Prohens Rigo, asiste al pleno de Control al Gobierno, en el que pregunta a la Ministra de Igualdad https://t.co/f4gcTmsS03 — jose carlos lorenzo heres (@jcarloslh) June 10, 2020

“Nada menos feminista que confundir las críticas a su incompetencia, con críticas a todas la mujeres y al movimientos feminista”, le ha dicho Prohens, en referencia al intento del Gobierno de mezclar ambos aspecto que nada tienen que ver uno con el otro.

Pero aquí no ha quedado la cosa, puesto que la diputada popular le ha señalado a Irene Montero que “usted no es el feminismo, es la autoridad que ocultó a las mujeres que el 8-M estábamos en peligro. No confunda. El feminismo no es culpable, usted sí”, ha sentenciado.

“¡Viva la igualdad señora Montero, y vivan los gobiernos que no mienten y vivan las mujeres que se preocupan de otras mujeres aunque les vaya la foto en ello!”, ha concluido Margarita Prohens, mientras la bancada popular aplaudía su intervención de pie.

