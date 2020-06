Abren los cines y lo hacen con la inauguración de una nueva sala en el madrileño barrio de Embajadores

Según el BOE, para que los cines reabran sus puertas deberán contar con butacas pre-asignadas y no se podrá superar la mitad del aforo de cada sala. Para conocer cómo vive el sector la vuelta al trabajo, este miércoles ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE' Miguel Pérez, director y fundador de los nuevos cines Embajadores.

Según ha dicho, después de tantos meses de parón, está "deseando que llegue el día 26" para ver su negocio abierto. En su caso, es un valiente ya que lo inaugurará. "Soy práctico, sé que he encontrado un barrio con un gran movimiento cultural", ha dicho. No en vano, no había ningún cine en los alrededores del Museo Reina Sofía, por lo que ha decidido instalarse en este barrio madrileño cuna del intercambio cultural capitalino.

Miguel ha confesado que no sabe hacer otra cosa que no sea cine, la pasión que mueve su vida, por lo que ha decidido invertir su dinero en lo que antes era una oficina bancaria. "Ha sido más dinero del que pensaba, pero creo que saldremos adelante". "Alguna vez David tiene que vencer a Goliat", ha bromeado.

El cine contará con 200 butacas en total, salas muy cómodas con unos techos muy altos y pantalas de 6 x 3 metros. "Nos tenemos que distinguir de los que ven Netflix en los salones de su casa", ha apostillado.

En lo que respecta a las medidas sanitarias que adoptarán ante el nuevo coronavirus, Pérez ha dicho que desinfectarán las salas entre sesión y sesión. Además, el uso de mascarillas será obliogatorio, habrá geles hidroalcohólicos y máxima limpieza. ¡Mucha suerte en el estreno!