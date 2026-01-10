"En África, para poder decir dónde se originó ese ancestro común de sapiens neandertales, todavía nos falta encontrar una cara completa de ese período"

Un equipo multinacional ha realizado un descubrimiento excepcional en un yacimiento cerca de Casablanca, en Marruecos. Se trata de los restos fósiles humanos de más de 770.000 años que nos sitúan en el umbral del origen del Homo sapiens. El hallazgo, descrito en la prestigiosa revista Nature, confirma el origen africano de la especie humana frente a las teorías que apuntaban a un origen euroasiático.

Este hito científico ha sido analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, donde el periodista Ángel Expósito ha conversado con María Martinón-Torres, directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH). La experta ha subrayado la importancia del hallazgo, ya que "estamos hablando de nuevos fósiles de un período para el que hay muy poquitos, y es un período importante porque creemos que es el tiempo en el que se produjo la separación entre el linaje sapiens y el neandertal".

Un puzle con piezas en África y Europa

Los restos, que incluyen mandíbulas, dientes y vértebras, fueron desenterrados en 2008 en la cueva Grote à Hominidés. Esta investigación ha roto el "silencio del registro fósil africano" en una etapa clave del Pleistoceno, un período en el que la paleoantropología africana había registrado escasas excavaciones en contraste con Europa.

EFE Mandíbulas inferiores (mandíbulas) que ilustran la variación entre los homínidos fósiles y los humanos modernos. Los fósiles que se muestran son Tighennif 3 de Argelia (arriba a la izquierda), ThI-GH-10717 de Thomas Quarry en Marruecos (arriba a la derecha) y Jebel Irhoud 11 de Marruecos (abajo a la izquierda), en comparación con una mandíbula de un humano moderno reciente (abajo a la derecha)

En el continente europeo, el yacimiento de Atapuerca (Burgos) ya había proporcionado una de las colecciones más completas gracias al Homo antecessor. Martinón-Torres explica la relevancia de la nueva pieza en este gran puzle: "Se confirma lo que nosotros decíamos, que son diferentes, que las poblaciones que tenemos en Europa son diferentes de las poblaciones que hay en África, y eso ya es interesante".

Las poblaciones que tenemos en Europa son diferentes de las poblaciones que hay en África"

Dos linajes, dos caminos

Esta diferencia es fundamental, ya que implica que la separación entre Homo sapiens y Homo neanderthal pudo ocurrir antes de lo que sugerían los análisis genéticos, que la situaban hace unos 500.000 años. Se trataría, por tanto, de dos linajes hermanos que evolucionaron por sendas diferentes a ambos lados del Mediterráneo, añadiendo una nueva pieza al gran puzle de la evolución humana.

Todavía nos falta encontrar en África una cara completa de ese período"

EFE Los investigadores Jean-Paul Raynal y Fatima Zohra Sihi-Alaoui, codirectores del programa Programa Prehistoria de Casablanca durante la excavación que condujo al descubrimiento de una de las mandíbulas descritas en este estudio

La prudencia es clave

A pesar de la magnitud del hallazgo, Martinón-Torres pide cautela. La propia directora del CENIEH insiste en que, para poder responder con certeza, queda trabajo por hacer: "En África, para poder decir dónde se originó ese ancestro común de sapiens y neandertales, todavía nos falta encontrar en África una cara completa de ese período, que aún no la tenemos". La ausencia de un cráneo completo obliga a ser prudentes con las conclusiones.

Lo que sí parece confirmarse es que Marruecos fue uno de los grandes escenarios del desarrollo humano moderno. Un laboratorio natural donde la evolución trabajó a distintas velocidades, ensamblando hueso a hueso el complejo mosaico que hoy conforma a nuestra especie. La historia de nuestros orígenes sigue siendo un libro al que, por suerte, se le siguen añadiendo páginas.