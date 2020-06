José Manuel Franco, tras declarar por el 8-M: “Lamento que no se esté hablando del Ingreso Mínimo"

José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid y único imputado en el caso que investiga las manifestaciones del 8-M se ha pronunciado ante los medios tras declarar en los juzgados de Plaza de Castilla, por un presunto delito de prevaricación.

"Quiero resaltar que la declaración ha consistido en dejar claro que la actuación del delegado del Gobierno ha sido con arreglo a la ley y a las noticias de los expertos sobre el coronavirus". Franco también ha asegurado que lamenta"profundamente que hoy no podamos estar hablando de la salida de la crisis, de los erte o del ingreso mínimo, y que tengamos que estar con este tema".

Franco no se hace responsable del 8-M

Sobre su implicacióin en los hecho que se le imputan, Franco ha destacado que "no puedo considerarme responsable del 8-M. No había ningún elemento que me llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos. No está acreditado que el incremento de casos del día nueve tuviese que ver con el del día ocho", ha argumentado.

"Se hizoo lo que en aquel momento marcaba la ley y lo que los expertos sanitarios nos dijeron que se podía hacer", ha destacado Franco. "Las manifestaciones no se autorizan, eventualmente se podría haber prohibido", ha matizado el delegado del Gobierno."No había ninguna recomendación en ese momento que me llevase (a la delegación del Gobierno) a prohibir un derecho fundamnetal", se defendía.

¿Causa general contra el Gobierno?

Sobre este extremo, José Manuel Franco ha querido reservarse su opinión, aunque apuntando su postura favorable: "Me reservo lo de que puede ser un a cauda general, pero tengo mi opinión".

Los informes de la Guardia Civil

Otra de las polémicas de los últimos días sobre el caso han sido los informes de la Guardia Civil en los que se argumenta que la delegación del Gobierno sería conocedora de los riesgos de no prohbir la manifestación del 8-M: "Gran respeto a la Guardia Civil, espero que la justicia haga su trabajo, pero desde el respeto a la institución no puedo estar de acuerdo con el informe", ha concluido.