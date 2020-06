Herrera: "El Gobierno podrá mentir lo que quiera, pero alentó el 8M y el cuerpo del delito son 43 mil muertos"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, ya lo ven, damas y caballeros, ya hemos llegado al 10 de junio del 2020, día de tiempo más o menos estable prácticamente en toda España. Lo único que hay siempre estable en España. España es ahora mismo... Yo no sé los demás países, supingo que cada uno tendrá su afán, pero es un momumento a la inestabilidad permanente por acción o por reacción. Una cosa por la otra. Ahora se ha hecho carne el oxímoron con esto que llemamos el decreto de la nueva normalidad. Nueva normalidad, si es normalidad no es nueva, pero como vivimos en estos tiempos en los que se utiliza el lengiaje sin ton ni son, pues se emplea un oxímoron sin saber qué es un oxímoron por otra parte.



Bueno, el decreto más allá del 21 de junio. Fíjese, una primea reflexión, lo que pase a partir del 21 de junio tiene pinta de ser algo parecido a lo que debería de haber sido nuestra vida antes de que esto se descontrolara si hubiéramos tenido un Gobierno competente, no esta colección de excentricidades de la que se salvan, hombre, afortunadamente unos cuantos, entre ellos Nadia Calviño, que podría ser jefa del Eurogrupo. Eso no significa que se tenga que ir a Bruselas porque alguno de ustedes se echará a temblar y dirá: "Bueno, ya lo que nos faltaba que dejara el Gobierno una señora que tiene la cabeza bastante bien oxigenada y que es la que pone coto a según qué cosas que se le ocurren a todos estos charlatanes con los que ha hecho coalición Pedro Sánchez". No deja de ser ministra de Economía. Precisamente, para formar parte del Eurogrupo hay que ser ministro de Economía.

HERRERA ANALIZA EL DECRETO DE "NUEVA NORMALIDAD"

Bueno, se trata de hacer la vida sin escondeerse debajo de la cama, pero tomando medidas de protección. Por ejemplo, va ser obligatorio el uso de mascarillas hasta nueva orden. ¿Cuándo llegará esa nueva orden? No sabemos ni lo sabe nadie. Y, además, una distancia social de metro y medio cuando interaccionemos con gente en la calle. Antes era dos, pero la negociación con Cs lo ha dejado en uno y medio. ¿Y eso cambia mucho las cosas? Hombre, cambia las cosas, por ejemplo, en los aforos de espectáculos públicos, en teatros, en cines, museos, en los campos de fútbol o en la plaza de toros. No es lo mismo estar a dos metros por obligación que estar a uno y medio, cabe más gente.

Bueno, y veremos que pasará con el final de la tercera fase en la que están ya algunas comunidades, por ejemplo, Andalucía, que se llevó una alegría cuando, en una clasificación mundial la colocaron como la región turística más demandada del mundo, pero también se mueve entre el deseo de que vengan visitantes en verano o la inquietud de decir "a ver si con lo bien que lo hemos llevado, porque la verdad es que en Andalucía han ido por delante en todo momento, por delante, de la pandemia, ahora con esto de ser los más demandados se nos descontrolan los rebrotes porque rebrotes "haberlos hailos" en Vitoria, en Basurto, en más lugares.

ERCIN TOP / AFP / ContactoPhoto

No les hablo hoy, vuelvo a no hablarles de los datos oficiales porque parece que es que estén confeccionado a propósito para tomarnos el pelo o para decirnos que somos tontos, que no sabemos contar o generar ruido, como dicen las fuentes oficiales, para lo que quieran, pero ayer las comunidades autónomas siguen comunicando muertes: Cataluña cinco, Castilla y León cuatro, Andalucía tres, etcétera.

Por demás, después del 'diíta' de ayer en el que la Fiscalía General del Estado que comanda la candidata socialista, ministra socialista Dolores Delgado, tuvo el día en el que ya saben ustedes, abrió puertas y ventanas y salió a cantar La Traviata con la intención de que algún caso tapara el que realmente le complica la vida a este Gobierno, que es la investigación del 8-M.

HERRERA CLAMA CONTRA EL PAÍS Y LA SEXTA

Hoy es el día en el que va a declarar el delegado del Gobierno de Madrid por haber permitido la marcha del 8-M, Mientras tanto, todas las brigadas patrióticas, El País, La Sexta y todos los portalitos del Belén donde van a pastar unos cuantos en Internet están clavando invectivas sobre la juez Rodríguez Medel. También ahora sobre el forense porque es un señor que se ve que va a misa y, por tanto, eso quiere decir que no sabe analizar temas forenses. Le ha salido a defender Fernández Vara, que también es forense, el presidente extremeño, en una actitud, por cierto, muy digna.

Bueno, vamos a ver, por más que el Gobierno le eche encima a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, se los ha echado como perros de presa, la juez se ha mantenido firme y ha emitido un auto, que es la forma que tienen los jueces de hablar, y ha dicho varias cosas: que la causa va a seguir abierta por más que me pidáis que la archive, el delegado del Gobierno va a declarar hoy sí o sí y, además, acuso al Gobierno de entorpecer la investigación.

La campaña de demonización de la juez Rodríguez Medel, de la Guardia Civil, del forense del juzgado pasará a los anales de la ignominia. Tenemos más muertos que nadie en el mundo por coronavirus y, en lugar de que todos intenten saber por qué, para depurar responsabilidades, evitar que nos pase de nuevo algo parecido, aquí el Gobierno, la Fiscalía General, la Abogacía del Estado, todo bicho viviente, la brigada patriótica se dedica a taparlo y a perseguir a los pocos que simplemente hacen bien su trabajo.

HERRERA, SOBRE EL 8-M

Primero vejaron a la Guardia Civil. Oiga, purgaron a sus mandos por investigar bajo mandato judicial, después señalaron a la juez que quiere determinar si esta tragedia pudo paliarse o no, movilizarona la Fiscalía para intentar cerrar el caso y ahora han puesto a escurrir a médico forense, que ha emitido un informe demoledor, que es que encuentra relación de causa-efecto entre las cifras de la pandemia y la indiferencia de la autoridad a las alertas que recibieron antes del 8-M.

Podrán mentir todo lo que quieran, pero las recibieron y el cuerpo del delito, 43.000 cuerpos en concreto, mal contados, están ahí. Y tenemos la prueba, por plazos de incubación de la enfermedad, de que todo el mundo enfermó a la vez a finales de febrero y principios de marzo. El Gobierno no solo se negó a suspender eventos multitudinarios, sino que alentó la participación en el 8-M porque le iba la vida a esta ministra con el "sola, borracha, quiero llegar a casa". Y con aquel engendro de ley que tuvieron que reformar como pudieron los que tienen la cabeza encima de los hombros. Y permitieron que se celebraran cientos de actos de masas y el resultado fue un contagio masivo. Pero, oiga, es que usted lo dice todos los días. Es que hay que recordarlo todos los días y eso es lo que intentan aclarar un guardia civil cesado, un forense presionado y una juez señalada.

IGLESIAS Y LA MUERTE DE LA GUARDIA CIVIL

Por cierto, la última de Pablo Iglesias, el vicepresidente con tendencia a la charlatanería, yo como jefe de un partido político sí que estoy a favor de que los guardias civiles puedan sindicarse y tengan una serie de derechos que no tienen por ser militares. Pero como vicepresidente no es mi asunto y tengo que... Bueno, ya la ha colado.

¿Cuál es lo que ha colado? La desmilitarización de la Guardia Civil. Y estud pensará: "¿Qué pasa si se desmilitariza? Pues si se desmilitariza la Guardia Civil se acaba con la Guardia Civil, que es exactamente lo que quiere. Miren, la Guardia Civil tiene su sentido de ser un cuerpo de naturaleza militar, de no serlo pasaría como pasa en todos los países que no tienen dos cuerpos policiales. Ningún país tendría una Policía y una Guardia Civil no militar. Eso sería acabar con la Guardia Civil, con lo cual, todo aquel que diga que la Guardia Civil tiene que dejar de ser militar, no es que piense en los derechos sociales de los guardias civiles ni ninguna mandanga de esas. Todo eso es mentira. Es que lo que quieren es acabar con la Guardia Civil. Quédense claro ese concepto.