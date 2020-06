Luis del Val: "Es mujer, juez, y se ha dado cuenta de que está sola ante el peligro"

La imagen del día de Luis del Val en "Herrera en COPE" tiene este miércoles una protagonista, Carmen Rodríguez Medel:

"Es una mujer, una juez, y ayer Carmen Rodríguez Medel vio que se encuentra sola ante el peligro. Y esto no ha hecho nada más que iniciarse, porque el caso del 8-M pone al PSOE tan nervioso como le puso la iniciación del procedimiento judicial sobre el caso Filesa. Allí el objetivo fue el juez instructor Marino Barbero. Toda la artillería del gobierno socialista apuntaba hacia él, pero el juez ordenó el registro de la sede del PSOE y registró también el Banco de España, en busca de pruebas. Perdieron el pudor en los ataques. Incluso Tomás de la Quadra Salcedo, siendo ministro de Justicia, criticó desde su sillón ministerial al juez. Y Rodriguez Ybarra, en una de sus intervenciones más equivocadas, dijo que el juez hacía política como ETA, que ponía bombas, pero no se presentaba a las elecciones. El juez pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial, pero allí dominaba el PSOE y no se lo concedieron.

Me acuerdo muy bien de aquél caso, porque andaba de guionista en Antena 3 con Pedro Ruiz, y Pedro le compuso una canción, y tuvimos ocasión de conocerle.

Si Carmen Rodríguez Medel instruyó los casos de los títulos de Cristina Cifuentes y Pablo Casado, el juez Marino Barbero se negó a jurar los principios del Movimiento al acceder a la cátedra de Derecho Penal y, como lo consideraban de izquierdas, le negaron el pasaporte para que pudiera asistir como profesor invitado a una universidad alemana.

A los políticos no les interesa la imparcialidad de los jueces, sino la adhesión; no valoran su independencia, sino la dependencia ideológica o partidista.

Si, ayer, la Fiscalía entró en acción, y la Abogacía del Estado calificó la instrucción de voraz, un término tan poco jurídico como llamar al amor estadio previo a los bienes gananciales, esto no ha hecho nada más que empezar, porque el 8-M -¡Viva el 8-M! que dijo nuestro presidente- viene a ser el reducto que hay que defender con toda la artillería de la que dispone Pedro Sánchez, y es mucha.

Es denigrante que los mismos expertos politizados, que hace poco más de un mes y medio nos decía que las mascarillas estaban sobrevaloradas, y que tampoco protegían tanto -cuando los muertos diarios se contaban por centenares- sean los mismos que ahora, cuando ya no haya muertos,nos amenacen con 100 euros de multa por no llevarla.

Ignoro si eso puede tener o no consecuencias penales, pero las políticas son evidentes, porque cuando habla un experto independiente de verdad, una persona sin intereses políticos que le aferren a un cargo, siempre dice lo mismo: el tiempo perdido, la falta de preparación ante lo que se avecinaba, la osada irresponsabilidad de creer que estas cosas sólo pasaban en Italia.

Las personas independientes siempre son observadas con desconfianza por los políticos, y, si esa independencia les molesta, pasan a ser enemigos.

Hay una mujer, una juez, Carmen Rodríguez Medel, que es el objetivo a abatir de un Gobierno. Y un Gobierno tiene mucho poder. Marino Barbero dimitió por dignidad, pero el caso Filesa siguió adelante y se demostró que el PSOE se había financiado con comisiones corruptas. Y esta juez, hija de guardia civil, ya empieza a dar señales de que va a ser difícil derribarla, y se ha dado cuenta de que está sola. Y demuestra que no tiene miedo".

