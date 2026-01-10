"Para mí, el día de más frío fue cuando se me puso mi coche a menos 20 grados, cerca de Agreda, Soria, llegué a pensar que se había estropeado el termómetro"

El frío y sus anécdotas más extremas se han convertido en protagonistas en el programa La Tarde de COPE, donde los oyentes han compartido sus experiencias más gélidas con Pilar García Muñiz y Rosa Rosado. Desde temperaturas que desploman los termómetros hasta nevadas completamente inesperadas, los relatos demuestran cómo el invierno puede dejar un recuerdo imborrable.

El recuerdo gélido de Filomena

El relato más impactante ha llegado desde Soria, donde un oyente ha rememorado el día más frío de su vida, ocurrido el 20 de enero de 2021, poco después de la histórica borrasca. "Para mí, el día de más frío fue cuando se me puso mi coche a menos 20 grados, cerca de Ágreda, junto al Moncayo", ha explicado. La temperatura era tan baja que, según sus palabras, llegó a pensar que "se había estropeado el termómetro del coche".

Llegué a pensar que se había estropeado el termómetro del coche"

Esta situación ha traído a la memoria de los colaboradores, como Lorenzo Silva, las bajas temperaturas vividas también en otras zonas durante Filomena. En su caso, ha recordado los 11 o 12 grados bajo cero que se alcanzaron en localidades de Toledo como Illescas, demostrando la excepcionalidad de aquel episodio meteorológico en gran parte del país.

Irina R. Hipolito Coche atascado en una calle por la borrasca Filomena

Experiencias bajo cero

El propio Lorenzo Silva ha compartido una experiencia personal de frío extremo vivida durante un viaje a Noruega. Tras un problema con un vuelo, se vio obligado a esperar varias horas y decidió dar un paseo con el termómetro marcando 25 grados bajo cero. "Me dejaron tirado y aproveché para dar un paseo a 25 bajo 0", ha comentado en antena.

Aproveché para dar un paseo a 25 bajo 0"

Pese a ir bien abrigado con un buen abrigo y gorro, el frío era tan intenso que "cada 10 o 15 minutos había que meterse a tomar un café en algún sitio". Una anécdota que refleja la dureza de las condiciones en los países nórdicos y la necesidad de estar preparado para ello.

Estos relatos de frío extremo recuerdan la importancia de estar preparados, especialmente en zonas como el conocido Triángulo del hielo en España. Aunque borrascas recientes como Francis hayan dado un respiro, la posible llegada de nuevas borrascas explosivas como Goretti obliga a no bajar la guardia.

Alamy Stock Photo Vehículo todoterreno de servicio público quitanieves en situación de emergencia, en un día de nieve, debido al frente frío polar Filomena

Atrapados por una nevada imprevista

El invierno, sin embargo, no solo sorprende por el frío, sino también por su carácter traicionero, como le ocurrió a una oyente en Semana Santa. De camino a Granada desde la costa, una nevada imprevista los dejó atrapados. "Nosotros, la maleta llena de bikini, de chanclas... y nosotros allí acurrucados en la chimenea", ha relatado. La familia tuvo que refugiarse en un restaurante de carretera, donde al menos había comida para sobrellevar la espera.

Otra oyente ha contado cómo vivió la vez que más frío pasó en su vida, volviendo de Logroño. Una "nevada impresionante" en el puerto de Somo Sierra detuvo su coche, junto a otros vehículos que acabaron en la cuneta. "Fueron como 2 horas tremendas", ha recordado, destacando que no iba preparada. Afortunadamente, la ayuda de otros conductores le permitió salir de la nieve y llegar a su destino.