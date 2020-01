Una menor tutelada en Mallorca: "Llegué a decir que tenía sida para evitar que me violaran"

El escándalo de los menores tutelados en Mallorca sigue creciendo. Ahora se investiga un presunto abuso a una adolescente extranjera por parte de un trabajador de uno de los centros tutelados. La Agrupación Ciudadana Contra la Explotación Sexual reclama una auditoría del IMAS, el Instituto de Asuntos Sociales de Mallorca, y protesta por la negligencia de la Administración.

Este lunes se concentraron. La mayoría de los allí presentes eran padres de menores tutelados o adultos que en su día fuerpon tutelados piden que "las autoridades no miren a otro lado" ante la explotación de estos menores protegidos.

La presidenta de la Asociación, Joana Molina, ha contado su historia. Se fue a un centro porque era una niña problemática y se escapaba de casa aunque asegura que el remedio fue peor que la enfermedad. A los 9 años fue violada por el abuelo de una amiga y luego sufrió otros abusos. A raíz de estos abusos ella ha reconocido que cambió y se convirtió en una adolescente muy complicada a las que sus padres no podían controlar. Por eso ingresó en un centro y allí sufrió abusos por parte de un educador y a los 13 años fue de nuevo violada. Sus padres consiguieron sacarla del centro " de allí solo aprendí a drogarme, robar y escaparme. Salí peor de lo que había entrado". "Yo temblaba y llegué a raparme el pelo y decir que tenía sida para que no me tocaran", reconoce Joana.

A uno de ellos, Miguel Ferrà, lo acusaron de abusar de su hija. Hace 2 años que se la quitaron porque encontraron una mancha en su ropa interior. La madre tampoco puede verla y le pusieron una orden de alejamiento por ir al colegio a visitarla. Aseguran los padres que su hija está peor en el centro y están preocupados por lo que le pueda estar pasando.

Van trascendiendo casos de abusos ahora y en pasado pero también ha habido quien ha defendido la labor de los educadores y su vida en un centro de protección . Es el caso de Juan Carlos quien explicaba a COPE que "llegar a un centro de protección fue mi salvación". Estuvo de los 11 a los 18 años en un centro y destaca su agradecimiento hacia aquellos profesionales que le ayudaron en todo momento.

LOS PADRES SE CONCENTRAN ANTE EL PARLAMENTO BALEAR

Este martes ante el Parlamento balear habrá otra concentración de padres de menores tutelados. Dentro la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, comparecerá en la Diputación Permanente del Parlament para informar por los casos de explotación sexual de menores tutelados y sobre los despidos a empleados por conductas sexuales inapropiadas en centros socioeducativos de menores judicializados.

El viernes será el presidente del IMAS quien comparecerá en un pleno extraordinario el viernes. Mientras la presidenta , Francina Armengol, dice que solicitará más recursos al Gobierno central para hacer frente a los abusadores sexuales

El Consell de Mallorca reconoció tener bajo su tutela a 16 menores víctimas de explotación sexual --15 niñas y un niño--, de los 278 adolescentes que tiene tutelados.