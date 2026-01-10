"Uno de los legados culturales más importantes de Julio Iglesias es que él e Isabel Preysler redefinen la relación de los españoles con la prensa del corazón"

Ignacio Peiró, director del Instituto Cervantes en Roma, ha presentado en el programa 'La Linterna' de COPE su último libro: 'El español que enamoró al mundo. Una vida de Julio Iglesias'. En su conversación con Expósito, Peiró, que se aleja de una biografía convencional, la describe como "la crónica afectuosa de una vida trepidante" y analiza las múltiples facetas del artista. Para el autor, uno de los legados más significativos y perdurables del cantante va más allá de la música.

Para Peiró, "uno de los legados culturales más importantes que tiene Julio Iglesias es que él e Isabel Preysler definen o redefinen lo que va a ser la relación de los españoles con la prensa del corazón". Según el escritor, en la década que duró su matrimonio "se crea algo que nos acompaña hasta hoy", una relación mediática con la vida de los famosos que "apenas tenga paralelismos en ningún otro país".

El accidente que lo cambió todo

La trayectoria de Julio Iglesias no se entiende sin un momento que marcó su destino para siempre. Con 20 años, un accidente de coche que casi le cuesta la vida truncó su prometedora carrera como portero en el Real Madrid, donde la leyenda cuenta que llegó a parar un penalti a Di Stéfano. Este giro del destino, que la película sobre su vida relató de forma novelada, fue en realidad "el primer milagro" de su existencia.

Alamy Stock Photo Cantante Julio Iglesias. Octubre de 1982

Postrado en la cama, con un diagnóstico que le hizo pensar que iba a morir, Iglesias se aferró a una guitarra. Fue entonces cuando descubrió una vocación que ni siquiera sospechaba. Peiró destaca que es "algo realmente inaudito", ya que a los 22 años su vida todavía no tenía "nada que ver con un micrófono". Su audacia y su carácter de "carota", combinados con su inteligencia, fueron clave para el inicio de su nueva etapa.

De Benidorm al estrellato mundial

El punto de inflexión definitivo fue el Festival de Benidorm de 1968. Acudió por casualidad, para sustituir a otro cantante que había enfermado de hepatitis, y lo conquistó con 'La vida sigue igual'. Poco después, en su etapa en Londres, conoció a Gwendolyne, su novia francesa de familia acaudalada a la que dedicaría otra famosa canción, pero tuvo que elegir: "Eligió la música", sentencia Peiró.

A partir de ahí, su ascenso fue imparable. Se casó con Isabel Preysler en una boda precipitada y mediática en Illescas, y juntos se convirtieron en el centro de todas las miradas. Sin embargo, el secuestro de su padre, el doctor Iglesias Puga, a manos de ETA en 1981 y el posterior asesinato de John Lennon en Estados Unidos, le llevaron a tomar una decisión drástica por seguridad: instalarse con su familia en Miami.

Alamy Stock Photo El padre de Julio Iglesias, el Dr. Iglesias Puga (86) y su novia Ronna Keitt (38) asistieron al concierto debut de Julio Iglesias de su gira 'Noche de Cuatro Lunas' en el recinto 'Plaza de Toros' de Valencia.

La conquista de América y sus herederos

Desde Miami, Julio Iglesias se lanzó a la conquista definitiva del mercado estadounidense. Peiró lo califica como "el primer hispano, el primer español, el primer europeo, el primer latino en triunfar de verdad en Estados Unidos para todos". Logró el lleno más rápido de la historia del Madison Square Garden en 1976 y colaboró con estrellas como Frank Sinatra, Diana Ross o Stevie Wonder, convirtiéndose en una "máquina absoluta de triunfo y dinero".

Su vida personal ha seguido generando interés, especialmente su relación con Miranda Rijnsburger, a quien conoció en un aeropuerto y con quien lleva 35 años y tiene cinco hijos. Sobre ellos, el propio cantante llegó a decir que "serán un poco el consuelo de los años que me llegan". La pareja se casó en 2010, cumpliendo una promesa que el artista le hizo a Eduardo Sánchez Junco, director de la revista ¡Hola!, en su lecho de muerte.

En contraposición, la relación con su hijo Enrique Iglesias ha estado marcada por la distancia, después de que este iniciara su carrera a espaldas de su padre. Peiró destaca cómo las opciones vitales de Enrique, centradas en la monogamia y la discreción, son "radicalmente distintas a las que había hecho su padre".

Alamy Stock Photo JULIO IGLESIAS CON SUS HIJOS JULIO JR, ENRIQUE E HIJA CHABELI

También ha habido rupturas sonadas, como la que tuvo con su mánager Alfredo Fraile. Peiró recuerda que Fraile, de carácter duro, se fue "literalmente de un portazo" y le espetó una frase lapidaria: "Nunca vas a llegar más alto de donde ya estás". Una herida que, según el biógrafo, "le amargó mucho" y supuraba en sus memorias.

Para documentar su libro, Peiró ha dedicado "muchas horas leyendo el Semana", con el objetivo de llevar al artista a "uno de los pocos sitios donde él no había entrado, que era la literatura". Una figura que, como describe, es "absolutamente Marca España" y cuyo estatus de icono ha protagonizado anécdotas de todo tipo con sus seguidores a lo largo de los años.