Un vecino que halla 20 euros y el "perrito" abandonado de ADN sorprendente, entre lo más leído del año en COPE

La tarde caía en este municipio de la provincia de Burgos, en una de las comarcas fronterizas con Álava, Las Merindades, lo cual no es moco de pavo en pleno mes de diciembre en uno de los territorios con el termómetro más bajos del país.

Un vecino del barrio se disponía a regresar a su casa procedente del trabajo cuando, de repente, se topó en el camino con un billete de veinte euros en el suelo. Una cantidad que, a juzgar por la actitud que adoptó este vecino, no debía ser significante, ya que optó por guardárselo en el bolsillo al comprobar que no había nadie alrededor que lo reclamase.

El vecino que se había apropiado del billete, en un primer momento se desentendió de aquel drama. De hecho, nunca confesó ser él quien se lo quedó. Pero todo cambió unos días más tarde, cuando al llegar a casa, se encontró a su mujer, a una amiga y a la señora que perdió el dinero en la sala de estar.

Ella relató en su presencia las dificultades por las que estaba pasando para sacar adelante a sus retoños. Conseguir cada euro es para ella una proeza. Su historia conmovió a este hombre, que apenas podía mantener la mirada ante ella por su sentimiento de culpa. Cambió radicalmente de parecer, y tenía claro que de alguna manera debía devolverle el dinero que le correspondía.

Sabedor de que su actitud era reprochable, no podía comentar lo que había hecho a nadie, únicamente a su pequeño círculo de amistades, que le recomendaron recurrir al párroco de la localidad. El vecino les hizo caso, y le confesó al párroco la verdad (no lo hizo en un confesionario) para posteriormente entregarle los veinte euros y que fuera él quien le devolviese el billete a su legítima dueña.

El párroco valoró el arrepentimiento del vecino y aceptó dar la cara por él ante la pobre mujer aunque, como no puede ser de otra manera, le afeó su mala acción.

A cambio, le instó a invertir otros veinte euros en comida para ayudar a esta familia que pasa por importantes estrecheces. Así lo hizo, siendo el párroco quien también entregó a esta madre los alimentos, además del dinero.

Obviamente, ella quería saber quien le había devuelto el dinero, aunque quien nos ha relatado esta historia nos cuenta que ella ya lo intuía. No obstante, y como suele suceder en estos casos, el párroco contestó eso de... "se dice el pecado pero no el pecador".

Una mañana, una mujer del estado australiano de Victoria se despertó con una sorpresa. En el patio trasero del jardín de su casa, un cachorrito de perro lloraba y se escondía, ella no sabía muy bien de qué.

El descubrimiento sorprendió al pequeño pueblo de Wandiligong, de apenas 300 habitantes, poco habituado a descubrimientos de este tipo. Todos se movilizaron para cuidar de este cachorrito de perro, que parecía haber sido lanzado desde el aire por algún águila u otro animal volador.

Después de cuidar de él durante 24 horas, los vecinos decidieron llevarlo al veterinario, según ha explicado la cadena de noticias ABC: "Era un cachorrito cuando nos lo trajeron, tendría entre ocho y diez semanas de edad", explicaba la doctora Bec Day. "Tenía una marca en la espalda que podría corresponder con las garras de un águila". Decidieron bautizar al nuevo cachorrito como Wandi.

La clínica veterinaria decidió realizar una prueba de ADN al animal para tratar de descubrir a qué raza pertenecía el cachorrito, y el resultado dejó a todos boquiabiertos: el animal no era un perro doméstico, sino un dingo, un tipo de cánido australiano en peligro de extinción.

La cantante catalana Rosalía está en el momento de más éxito de su carrera. Si ya había conseguido conquistar el extranjero, le faltaba demostrar que aquello de que “nadie es profeta en su tierra” no va con ella. Tras multitudinarios conciertos en Madrid y Barcelona, Rosalía ha conseguido convertirse en un referente del panorama musical. Éxitos que se vieron coronados con una curiosa anécdota tras el último concierto de la catalana en Madrid.

José Guirao sustituyó al breve Màxim Huerta al frente de la cartera de Cultura. Desde entonces es el ministro encargado del área y no quiso perderse la actuación de un icono internacional en España. Justo en el momento en el que ambos fueron presentados, Rosalía no parecía tener del todo claro a quién dirigirse.

El cantante Raphael ha acudido al programa de televisión Espejo Público y ha explicado su opinión sobre Vox, el partido político que lidera Santiago Abascal. El artista acudía al espacio dirigido por Susanna Griso para hablar de su nuevo trabajo, Raphael sinphónico y resinphónico, que incluye cuatro temas inéditos y dos conciertos.

En un momento dado, la presentadora catalana dirigía la conversación hacia los temas más candentes de la actualidad, y surgió entonces el nombre de Vox, el partido que más creció en las últimas elecciones generales, alcanzando los 52 escaños. Raphael aseguraba que Vox "puede que sea diferente a los demás" y señalaba que quizás por esa razón "la gente lo ha acogido de esta manera".

Griso aprovechaba ese momento para interrumpir a Raphael y explicarle la hipótesis de una periodista portuguesa que afirmaba que los españoles somos muy partidarios de "comprar el último producto del supermercado" y que esa era la razón del auge del partido de Abascal, como también el de otras formaciones como Podemos y Ciudadanos en el pasado.

Raphael respondía diciendo lo siguiente: "A mí no se me había ocurrido eso, pero puede ser. Que sea lo novedoso de pronto. Yo desde luego no soy, pero en fin, hay gente que le gusta".

Dos jóvenes fueron a pescar a un área del Parque Nacional Kakadu, en el norte de Australia. Decidieron grabar su día de pesca. Un día soleado y que esperaban tranquilo. Lo que no sabían es que el vídeo se iba a volver viral en cuánto lo subieran a Facebook por un suceso que les dejó boquiabiertos. Cuando estaban con las cañas en el agua pescando un pez, observaron que había una presencia. De pronto, sacaron al pez y la caña del agua y empezaron a correr al salir del agua un enorme cocodrilo. Este animal atemorizó a los pescadores que dejaron al pez en el suelo y salieron corriendo. No dudaron también tirar las cañas al suelo para huir del lugar. Finalmente el cocodrilo se comió al pez, sin causar mayor inconveniente.

El exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, no suele dejar a nadie indiferente con sus declaraciones. Un hombre de Estado con la experiencia que dan los más de 30 años que estuvo en primera línea politica, en los que tuvo que vivir todo tipo de sinsabores, amenazado por las cárceles de Franco primero y por las bombas de ETA después.

Por eso, conociendo los antecedentes de Pedro Sánchez y del PSOE, Guerra lanzó unas proféticas palabras en su última visita a Carlos Herrera en Herrera en COPE que están a punto de hacerse realidad en las próximas fechas: “Ningún gobierno puede funcionar con bildu-etarras e independentistas”, decía en aquel momento Alfonso Guerra, en referencia a los apoyos que Sánchez había recibido para llegar a la Moncloa a través de una moción de censura.

Ahora, después de ganar las elecciones generales, Sánchez parece cada vez más cerca de volver a la presidencia con el apoyo en forma de abstención de ERC y Bildu, que ya han sugerido que podrían abstenerse para facilitar la reelección del candidato socialista. La primera muestra de ello puede ser el darle la presidencia del parlamento navarro a Geroa Bai y permitir la entrada de Euskal Herria Bildu en la mesa.

Como ya señaló en su día Guerra: “Ningún gobierno puede funcionar bien” así debido a las dependencias que se generan. “Todo el mundo disparaba contra el Parlamento bipartidista. Hoy deberían reconocer que se equivocaban. Que el Parlamento bipartidista funcionaba mejor. Esto es peor. Se carece hasta de educación muchas veces”, ha señalado.

Una profecía que se cumplió cuando los independentistas tumbaron los presupuestos de Sánchez y le obligaron a convocar elecciones. Una lección que parece que el líder del PSOE no ha aprendido.

El Partido Popular y Ciudadanos prevén cerrar en breve el acuerdo para formar el nuevo gobierno en Andalucía, mientras que Vox amenaza con nuevas elecciones en esa comunidad si PP y Cs “no están dispuestos a negociar una serie de propuestas proporcional al número de diputados" de su formación.

Carlos Herrera interrumpía la tertulia de 'Herrera en COPE' para comentar que tenía “un mensaje” de alguien que está “bien informado con contacto directo con quien tiene que tenerlo”.

El mensaje dice así: “Vox no va a apoyar el pacto de Gobierno en Andalucía pero sí va a votar a Bonilla”.

El comunicador ha continuado diciendo que “sí se castigará al PSOE, como han hecho sus votantes, por la entrega de los socalistas a los enemigos de España”. Posteriormente, seguía, cada ley de PP-Ciudadanos “tendrán que negociarla”.

Se trata de un plato fácil, sencillo y rápido de hacer. Es uno de los más socorridos y nutritivos, excepto para los vegetarianos. A falta de tiempo, siempre está ese filete de carne a la plancha que en pocos minutos puede salvarte un almuerzo o una cena.

Más allá de todas las ventajas y proteínas que tiene un buen filete, hay que tener en cuenta que no es recomendable tomar más de dos o tres raciones a la semana, según la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Sin embargo, hay muchos errores que se cometen a la hora de hacer un simple filete a la plancha. Con un simple despiste podemos destrozar una buena carne, malgastando el dinero y tirando el tiempo empleado.

Ya lo dijo el famoso y reputado chef estadounidense Anthony Bourdain, “nadie sabe hacer un filete”. Este cocinero, galardonado con cinco premios Emmy, se encargó de viajar por el mundo con su programa 'Parts unknown' descubriendo nuevas formas de cocinar.

Para Bourdain, el peor error que se comete a la hora de cocinar un simple trozo de filete a la plancha es que “todo el mundo lo hace a temperatura demasiado alta y encima, no paran de pincharlo constantemente para comprobar si está hecho”. Este chef se mostró indignado cada vez que un comensal lo “corta” para saber si está en su punto. “Hay que dejarlo unos 10 minutos sin tocarlo; lo que está ocurriendo dentro de la carne es una recirculación de jugos; si se corta ese proceso, acabará estando todo rojo por dentro”.