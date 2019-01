Herrera: "¿No estaban estas señoritas ofendidas a favor de Valtònyc y la libertad de expresión?"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va este 7 de enero? Hay razones para que vaya muy bien el 7 de enero. Oiga, ya se ha acabado todo este trajín. La espalda del Rey Baltasar la vimos ayer, predomina el tiempo estable, hay cielos despejados, temperaturas algo más bajas en el tercio norte, alguna helada en la zona de interior, calima en Canarias… Las cosas propias de un 7 de enero en el que ya estamos esperando lluvias, que empiezan a hacer falta, ¿verdad?

Es día feriado en varias comunidades, aprovechando que ayer era festivo y caía en domingo, y hoy concluye la operación especial de tráfico con motivo de las fiestas. 10 personas han perdido la vida en las carreteras.

Y termina la Navidad, llegan las rebajas, como viene siendo habitual. El sector calcula que este año las ventas van a crecer entre un 3 y un 5%. Se van a reforzar las plantillas en el comercio, el transporte, y la logística con más de casi 160.000 contratos. Eso es un crecimiento del 8% con respecto al 2018.

Otro de los clásicos es el sorteo del Niño que, ya les digo, tocó en Cataluña, en el barrio de Gracia, y otro de los clásicos es la Pascua Militar, que es una tradición que nace en 1782 cuando España recuperó Mahón de manos de los ingleses. Realmente, Menorca fue británica durante casi un siglo, y lo fue como consecuencia de la Guerra de Sucesión, cuando muere Carlos II y dice mi heredero va a ser Anjou, Felipe, y realmente, unos eran partidarios que fuera el archiduque Carlos, los Austrias y otros los Borbones…Bueno, ahí se produjo una guerra, como todo el mundo sabe, en el que cada uno toma un parte por uno de los de los sucesores y Menorca tomó una parte que hizo que estallase una guerra concreta y que los ingleses, en ese momento contrarios a los franceses, unas veces los ingleses han sido aliados de los españoles y otras veces ha sido los franceses. Bueno, dejaron una gran huella en Menorca durante ese siglo. Hay que recordar que en aquel 1708 también entró Gibraltar. Es el mismo caso que el de Gibraltar, lo que pasa que Gibraltar se quedó, y en 1800 volvió Menorca al completo en virtud del Tratado de Amiens.

El caso es que ayer el Rey dijo que la bandera es el signo de la soberanía, de la independencia, del futuro, de la unidad, de la integración de nuestra nación. Y recordó que las fuerzas armadas son los garantes del orden constitucional que preserva la unidad de España.

La bandera de España, queridos niños… Lo que estudia las banderas es la vexilología y, parece evidente que la gente sigue necesitando identificarse con un grupo. Esto es una explicación antropológica. Y la bandera es una forma muy sencilla de expresar a lo mejor ideas que son un poco complejas. La bandera de España es bandera de España oficialmente desde que lo decretó Isabel II. Pero antes ya lo era, en la Guerra de la Independencia lo fue, era una bandera que nace como identificación de barcos españoles, hacía falta una bandera viva, de colores, no una bandera blanca que se confundiera con los franceses y, de ahí, poco a poco, hasta ser un símbolo inclusivo en España. Otra cosa es que haya quienes no quieran incluirse en ese símbolo, allá cada uno. Una bandera y todos los banderines que ustedes quieran, pero una bandera inclusiva. Y ayer la reivindicó como tal, el Rey en la Pascua Militar.

¿Del Gobierno de Andalucía hay algo nuevo? Hay algún soterrado optimismo entre aquellos que tienen que configurarlo acerca de la posición de Vox y acerca de la posición de Ciudadanos, que no quiere saber nada de reunirse con Vox. Si, desde luego, esto no sale adelante, habrá que preguntarse muy claramente quién es el responsable. Porque ese responsable lo va a tener que pagar. Miren, los milagros normalmente no se repiten y lo que ocurrió en Andalucía en esta ocasión fue un milagro. Es que la gente del PSOE se quedó en su casa y la derecha cuando se fraccionó, miren ustedes, consiguió el objetivo de ser más que el Partido Socialista y esta gente de Podemos.

Los milagros no se repiten y, además, equivocarse no se va a perdonar. Es evidente, yo les decía antes que, a quien te ha de dar los escaños imprescindibles, les tienes que hacer algo de caso, y no meterles detrás de una cortina y decirles: “Os fastidiáis, el acuerdo es nuestro, la foto es nuestra y vosotros apoyarnos porque sí”. Tocando las narices además a gente que creo que tiene poca paciencia para que se las toquen. Y Ciudadanos actúa en este caso como si quisiera calladamente que hubiera nuevas elecciones, para gobernar con el PSOE. A veces, lo parece.

Pero, le venimos diciendo durante toda esta semana, Abascal, Vox no puede encrespar la situación con órdagos intransigentes. El miércoles, la consulta de la presidenta del Parlamento, veremos si de aquí a entonces la cosa ha evolucionado debidamente o no.

Saben ustedes que el gobierno va a llevar a la Fiscalía el vídeo tuiteado por el PP, de un humorista, en un viejo chiste de toda la vida: “Mi cantante favorita era Amy Winehouse, mi actor favorito Robin Williams, te lo has llevado, también. Mi humorista Chiquito de la Calzada, te lo has llevado. Escribo esta carta para decirte que mi presidente favorito es Pedro Sánchez, jajaja…”

Bueno, el chiste. Una tontuna. Pero se ve que andaba de guardia un tonto, de estos que tiene el PP, que tiene algunos…Pero vamos, con sello en la frente, y va y lo sube a la página web. ¡Ay qué gracioso!

Bueno, pues esta estupidez, que quisieron corregir a los pocos minutos pidiendo perdón y retirándolo, ha permitido que la señora Calvo se haga la dolida, y entonces lleven a la Fiscalía el vídeo. Con la de cosas que se han publicado por ahí.

A la Fiscalía habría que llevar al tonto este del PP que subió el vídeo. Ese sí a la Fiscalía, pero directamente. Por tonto. Pero hombre, ¿no estaban estos dolidos, estas señoritas ofendidas, no estaban a favor de Valtònyc y la libertad de expresión? El tío este que dice que tiene que estallar una carga de dinamita cuando pase la Guardia Civil. ¿Eso es libertad de expresión? “Sí, sí, estamos con Valtònyc, nos hacemos los progres”. En el manual del progre está esto.

Y entonces, te haces ahora el ofendido porque suben el vídeo de un niño, un chiste tonto que, desde luego el que lo ha subido es para echarle directamente a la calle y que no vuelva a aparecer por ahí, por el Partido Popular.