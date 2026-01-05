José María Camarero, periodista económico: "Si un juguete cuesta de media 18 euros, en diciembre sube a 23. El hecho de que se concentren las ventas implica una subida de precio habitual"

En las horas previas a la noche más mágica del año, la seguridad es el primer requisito para garantizar la ilusión. Durante su intervención en 'La Tarde', Natalia Crespo, directora del Laboratorio de Consumo de Galicia, ha desvelado cómo trabajan los expertos para asegurar que ningún juguete suponga un peligro.

Crespo ha utilizado una metáfora cinematográfica muy visual para describir la intensidad de sus exámenes de calidad: "Somos como el niño mazo de Toy Story. A los juguetes les hacemos de todo". El proceso no es aleatorio. Los laboratorios someten a los productos a una batería de "torturas" controladas que simulan el trato más rudo que podría darles un menor.

Todo lo que haría un niño con un juguete lo hacemos nosotros, pero siguiendo una norma técnica que nos dicta con cuánta fuerza pegar o tirar" Natalia Crespo Directora del Laboratorio de Galicia



Israel Remuiñan ha destacado que estas pruebas no se hacen "a mordiscos" por parte del personal, sino mediante maquinaria calibrada que calcula distancias, pesos y resistencias a la tracción para cumplir estrictamente con la normativa europea.

La amenaza invisible: Ftalatos en los juguetes de moda

Más allá de las piezas pequeñas y el riesgo de asfixia —motivo por el cual hace dos meses se incautaron numerosas partidas de venta online—, la gran preocupación actual de los laboratorios es la composición química. Crespo ha advertido que el peligro de los tóxicos es traicionero porque, a diferencia de un golpe, "el efecto nocivo no es instantáneo, se percibe con el paso de los años".

El enemigo principal son los ftalatos (mencionados como estalatos), aditivos usados para ablandar plásticos que actúan como disruptores endocrinos. La experta ha lanzado un aviso a los padres sobre las falsificaciones de productos virales:

El año pasado detectamos imitaciones de los 'Sonny Angels' con estalatos y este año hemos analizado imitaciones de los 'Labubus' que también los contienen" Natalia Crespo Directora del Laboratorio de Galicia

La magnitud del problema queda reflejada en las cifras aportadas en el programa: solo el año pasado, la Guardia Civil retiró del mercado más de dos millones y medio de productos por incumplir normas de seguridad.

La "cuesta de enero" empieza en diciembre: Precios al alza

Tras abordar la seguridad, el foco de 'La Tarde' se ha desplazado hacia el bolsillo de los Reyes Magos. José María Camarero, experto en economía de bolsillo y periodista del diario ABC, ha explicado el fenómeno económico que ocurre en estas fechas: la concentración extrema de la demanda.

Según Camarero, el sector juguetero se juega el 60% de sus ventas anuales en la ventana que va de octubre al Día de Reyes. Esta presión de demanda tiene una consecuencia directa en los precios finales.

El hecho de que se concentren las ventas implica una subida de precio habitual" José María Camarero Periodista económico

Valencia, pulmón de una industria que mira al exterior

Analizando la salud del sector, Camarero ha detallado que la industria juguetera factura unos 1.500 millones de euros al año. Aunque el mercado nacional ha sufrido una caída del 9%, el sector resiste gracias a su potencia internacional: las exportaciones han aumentado un 11%.

El sector exterior nos está salvando. Y eso salva a la industria de la Comunidad Valenciana que concentra entre el 35% y el 40% de toda la fabricación" José María Camarero Periodista económico

Internet atrapa, pero la tienda física convence

Contrario a la creencia popular de que todo se compra ya por Amazon o plataformas similares, Camarero ha desmitificado el dominio del comercio electrónico en el sector del juguete. Internet funciona, según el experto, como un gran escaparate visual, especialmente a través de redes sociales como TikTok o Instagram, que captan la atención de los niños con vídeos rápidos. Sin embargo, la transacción final sigue siendo tradicional.

"Internet sirve de enganche, pero el 80% de los juguetes no se facturan online. Se venden en tiendas físicas... La publicidad tradicional sigue siendo la que lleva a tomar la última decisión" José María Camarero Periodista económico

Venezuela y el petróleo: Washington como nueva escala obligatoria

En el tramo final de la entrevista, Remuiñan y Camarero han cambiado de registro para analizar la última hora internacional: la comparecencia de Nicolás Maduro ante la justicia de EE.UU. y el interés explícito de Donald Trump en el petróleo venezolano.

Camarero ha explicado la paradoja de Venezuela: posee las mayores reservas de petróleo del mundo (300.000 millones de barriles) y grandes reservas de oro y tierras raras, pero es un país empobrecido. El experto ha señalado la nefasta gestión de PDVSA y una inflación que llegó al 65.000% como causas del desastre.

El periodista de ABC ha lanzado una advertencia clave para las grandes empresas españolas con intereses en la región, como Repsol, Telefónica o BBVA: el tablero ha cambiado y la diplomacia económica ya no pasa por Caracas.