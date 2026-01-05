Eddy Polo, religioso en Caracas, relata la tensión que se vive en Venezuela: "Inquietud en todos los sectores de la población"

Han pasado ya tres días desde la intervención de Estados Unidos en Venezuela y en el país se ha instalado una 'tensa calma'. Así lo ha descrito Eddy Polo, religioso Agustino Recoleto y vicario para la vida religiosa en la Archidiócesis de Caracas, en una entrevista en el programa 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja.

A pesar de la tranquilidad aparente, Polo asegura que se vive con una "profunda mirada reflexiva de lo que va a suceder" y reconoce que "ciertamente no es una normalidad habitual".

La noche de la intervención

Polo, que se encontraba en Caracas durante la intervención, ha relatado cómo vivieron esas primeras horas. "La primera reacción es primero preguntarse qué cosa estaba sucediendo", explica sobre un momento dominado por el desconcierto.

EFE



Según su testimonio, "se escuchaban explosiones" mientras las comunicaciones a través de WhatsApp comenzaban a difundir imágenes y a confirmar la situación, lo que desató "la incertidumbre y el miedo" entre la población.

La Iglesia, cercana al pueblo

Respecto al papel de la Iglesia en esta crisis, el vicario ha subrayado que la prioridad es mantener una "cercanía muy solidaria con el pueblo", especialmente con quienes sienten temor y desconcierto.

"Es fundamental cuidar la palabra, los gestos, las actitudes", ha afirmado, para favorecer un 'clima de respeto, serenidad y responsabilidad'. En este sentido, ha reiterado el mensaje de la Iglesia: "la violencia, la descalificación, la confrontación no construye caminos que son auténticos ni de Dios".

La violencia, la descalificación, la confrontación no construye caminos que son auténticos ni de dios"

También ha recordado que "la historia nos ha enseñado que los procesos auténticos de sanación social requieren paciencia, diálogo sincero" y voluntad de encuentro. Sobre la relación con el "régimen de Nicolás Maduro", Polo la ha definido como de "respeto" pero también de "interpelar muchas veces", siempre desde la Doctrina Social de la Iglesia y la defensa de los derechos humanos, sin entrar en aspectos políticos que "podían crear división".

Incertidumbre ante el futuro

Actualmente, el miedo entre los ciudadanos "está justificado" porque "estamos todavía en esa etapa de incertidumbre, no sabemos lo que vendrá después". Eddy Polo ha concluido señalando la necesidad de un futuro "esfuerzo de reconciliación", contraponiendo la celebración de algunos venezolanos en el exterior con la realidad de quienes, dentro del país, están "pendientes de lo que pueda estar sucediendo".