La historia de un vecino que encuentra un billete de 20 euros y el aviso de Abascal entre lo más leido en COPE

La tarde caía en este municipio de la provincia de Burgos, en una de las comarcas fronterizas con Álava, Las Merindades, lo cual no es moco de pavo en pleno mes de diciembre en uno de los territorios con el termómetro más bajos del país.

Un vecino del barrio se disponía a regresar a su casa procedente del trabajo cuando, de repente, se topó en el camino con un billete de veinte euros en el suelo. Una cantidad que, a juzgar por la actitud que adoptó este vecino, no debía ser significante, ya que optó por guardárselo en el bolsillo al comprobar que no había nadie alrededor que lo reclamase.

El vecino que se había apropiado del billete, en un primer momento se desentendió de aquel drama. De hecho, nunca confesó ser él quien se lo quedó. Pero todo cambió unos días más tarde, cuando al llegar a casa, se encontró a su mujer, a una amiga y a la señora que perdió el dinero en la sala de estar.

Ella relató en su presencia las dificultades por las que estaba pasando para sacar adelante a sus retoños. Conseguir cada euro es para ella una proeza. Su historia conmovió a este hombre, que apenas podía mantener la mirada ante ella por su sentimiento de culpa. Cambió radicalmente de parecer, y tenía claro que de alguna manera debía devolverle el dinero que le correspondía.

Sabedor de que su actitud era reprochable, no podía comentar lo que había hecho a nadie, únicamente a su pequeño círculo de amistades, que le recomendaron recurrir al párroco de la localidad. El vecino les hizo caso, y le confesó al párroco la verdad (no lo hizo en un confesionario) para posteriormente entregarle los veinte euros y que fuera él quien le devolviese el billete a su legítima dueña.

El párroco valoró el arrepentimiento del vecino y aceptó dar la cara por él ante la pobre mujer aunque, como no puede ser de otra manera, le afeó su mala acción.

A cambio, le instó a invertir otros veinte euros en comida para ayudar a esta familia que pasa por importantes estrecheces. Así lo hizo, siendo el párroco quien también entregó a esta madre los alimentos, además del dinero.

Obviamente, ella quería saber quien le había devuelto el dinero, aunque quien nos ha relatado esta historia nos cuenta que ella ya lo intuía. No obstante, y como suele suceder en estos casos, el párroco contestó eso de... "se dice el pecado pero no el pecador".

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado una amenaza a Bélgica si no entrega al expresidente de la Generalitat, Carles Pugidemont, a España. El exdirigente independentista tendrá que esperar hasta el próximo mes de febrero la vista para su extradición, así como la de los exconsejeros Toni Comín y Lluid Puig.

En su perfil oficial de Twitter, el líder de Vox lanzaba la amenaza: “Si Bélgica no entrega a Pugdemont el gobierno debería tomar medidas duras”. Además, Santiago Abascal que, si no tiene lugar la extradición: “Bélgica deja de ser un país aliado y su complicidad con los golpistas no puede quedar impune”. “Nosotros así lo exigiremos en Bruselas”, añade el líder de la formación.

El exvicepresidente del Gobierno, el socialista Alfonso Guerra, no es de los que calla ante lo que no le gusta. Un hombre que lo ha sido todo en la política española, desde el antifranquismo hasta el Gobierno de Felipe González, y que, con su experiencia, es capaz de ver más allá que la mayoría de los espectadores del teatro de la política española.

Por eso, es importante recordar las serias palabras que Alfonso Guerra pronunció avisando sobre los peligros de la coalición que Pedro Sánchez pretende con los independentistas de ERC, liderados por Gabriel Rufián y Oriol Junqueras, y con las huestes de Podemos, con Pablo Iglesias e Irene Montero a la cabeza.

En su última visita a Herrera en COPE, Alfonso Guerra afirmaba que es "escalofriante" que "un 35 % de la Cámara no acate la Constitución". En este sentido, ha dicho que el acuerdo entre PSOE y ERC "no es fácil de aceptar" porque "no va a funcionar" debido a la falta de "estabilidad".

"Es como si a los niños se les da para jugar una granada explosiva", ha señalado sobre los acuerdos para la investidura de Sánchez. Por eso, ha afirmado que le parecería "lógico" que PSOE, PP y Cs se sentaran a hablar. Sin embargo, ha criticado que "los dirigentes políticos de la mayoría de partidos son demasiado adolescentes", aunque a su juicio "todavía están a tiempo de hablar", ya sea para acuerdos parlamentarios, de legislatura o para abordar grandes temas. Ello con el fin de "evitar que la gobernación de España quede en manos de gente que no tiene responsabilidad".

Greta Thunberg ha estado en boca de todos durante los últimos días debido a su presencia en la Cumbre del Clima celebrada en Madrid. La última celebridad que ha opinado sobre la joven activista sueca es Antonio Resines, cuyo parecer sobre Thunberg es un tanto desconcertante. Es lo que se puede deducir de la intervención del actor cántabro en Liarla Pardo (La Sexta).

“Hay debate: los que consideran que es una niña muy pesada y los que creen que es un icono y que hace mucho por el cambio climático”, comentaba primero la presentadora del espacio, Cristina Pardo. “A ver, la niña es rara, eso sí”, respondía, un tanto dubitativo, Resines.

"No hay aprendizaje si no hay motivación". Es por ello que Verónica, profesora del Colegio María Teresa Íñigo de Toro de Valladolid, se presentó en clase con un disfraz de cuerpo entero para enseñar la anatomía del cuerpo humano a sus alumnos de tercer curso de Educación Primaria.

El disfraz, compuesto de un 'body' y unas mallas, llegó a ella por casualidad, a través de un anuncio publicitario. Desde ese mismo momento, según ha reconocido a COPE, supo que podría ser un elemento "motivador" para una asignatura, como Ciencias Naturales, y, en concreto, para hacer comprender el funcionamiento del cuerpo humano. Una cuestión que "les cuesta un poco".

No era la primera vez que Verónica se presentaba disfrazada en el aula. En alguna ocasión ya se había metido en la piel de personajes históricos para la clase de Ciencias Sociales. Sin embargo, ante un recurso "tan impactante", la reacción de sus alumnos, de entre ocho y nueve años de edad, no se hizo esperar. Hubo "muchos gritos", quien "se tapaba los ojos". Alguno estaba "encantado". A otros, sencillamente, "les daba asco". También se preguntaron "si no me había dado vergüenza". Pero "tuvo mucho éxito, reconoce Verónica.